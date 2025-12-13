El Cartagena viaja a Tarragona en busca de un nuevo impulso

El FC Cartagena apura este sábado su última sesión de trabajo antes de uno de los desplazamientos más exigentes del curso. Mañana, los albinegros visitan Tarragona para medirse al Nàstic (A las 18:15, televisado por Football Club) en un duelo entre dos rivales directos por quedar arriba en la Primera Federación y lo hacen tras una de las semanas más duras a nivel emocional. La eliminación copera ante el Valencia y la derrota en el derbi frente al Real Murcia obligaron al vestuario a resetearse con rapidez para llegar en las mejores condiciones al Nou Estadi.

Javi Rey quiso subrayar un mensaje ayer por encima del resto. En su comparecencia, el técnico albinegro fue claro: unidad, autocrítica y reacción inmediata como pilares para encarar un duelo que llega en un momento clave del campeonato.

«Complicadas, de menos a más», resumió Javi Rey al valorar la semana que lleva su equipo. «Llevamos dos golpes muy difíciles de digerir», confesó al recordar Valencia y Real Murcia. Aun así, pidió que el equipo continúe junto en el camino: «Hay que estar juntos, pasar el duelo todos juntos y levantarse y seguir».

La cita de Tarragona, reconoció, está marcada en rojo. «Es un rival directo, un histórico y un equipo muy sólido en Primera RFEF. Es un partido importante, pero no definitivo», señaló. Javi Rey insistió en la necesidad de regresar a la identidad mostrada en los partidos más competitivos del curso: «La versión que vimos contra el Valencia, un equipo competitivo y sólido a nivel defensivo. Son partidos muy cerrados y un detalle decide».

También reclamó volver a imponer el estilo con balón: «Ser fieles a nuestro modelo de juego, recuperar la posesión y tener personalidad».

A nivel físico y emocional, el técnico se mostró optimista tras la sesión del viernes: «Hoy los vi bien. Pasamos el duelo del partido del Murcia y creo que llegamos muy bien a nivel condicional». En ese contexto dejó una noticia especialmente positiva para el cartagenerismo: «Fran Vélez está disponible al cien por cien, incluso para jugar de inicio».

Uno de los momentos más delicados llegó al abordar el error de Lucho García en el derbi. Rey quiso normalizar el fallo: «No hablé con él porque es una situación del juego. Lucho es un profesional muy autocrítico». Y reforzó el mensaje de cultura interna: «Primero tenemos que hacer autocrítica, yo el primero. Cuando echas la culpa al de al lado los equipos empiezan a romper y eso no lo voy a permitir».

Pese a los resultados, el entrenador encuentra motivos para creer: «Si nos vamos a las sensaciones, salimos reforzados a pesar de la derrota. El partido del jueves es cruel, pero competimos bien y tuvimos opciones de empatar el lunes». Recordó además el equilibrio clasificatorio: «El grupo está muy igualado. Puedes caer a la octava posición con una derrota, pero el Cartagena va a estar arriba, seguro».

Sobre el mercado de invierno, Rey se permitió un guiño navideño: «Las navidades son mágicas. Voy a escribir una carta a los Reyes Magos». Y añadió entre risas: «Siempre hay regalos. Me porté muy bien todo el año».

De cara al duelo de mañana, el gallego cree que el tipo de rival puede favorecer la activación competitiva del equipo: «Vas con un nivel de anticipación altísimo y es lo que necesitamos ahora. Ir a un campo difícil, contra un rival importante, nos hará estar al cien por cien. Incluso me gusta el tipo de rival y me gusta jugar en ese estadio».

El equipo viaja hoy a Cataluña decidido a convertir la frustración en impulso. Javi Rey lo resumió en una frase que repitió varias veces: «El equipo que sea más estable y tenga más tranquilidad es el que va a conseguir los objetivos».