Liga F
El Alhama ElPozo quiere reaccionar en el Jesús Navas de Sevilla
Las azulonas no ganan en liga desde el cinco de octubre
Hoy a las 17:00 en la Ciudad Deportiva Jesús Navas, el Alhama ElPozo va a tener otra oportunidad de intentar cortar la negativa racha que acumula. Las alhameñas se medirán al Sevilla, que es séptimo clasificado. Este será el último partido del 2025.
El Alhama ElPozo llega a este partido tras caer derrotado en el estadio Artés Carrasco ante el Badalona, 0-1, mientras que el Sevilla empató, 2-2, ante el Atlético de Madrid. Las azulonas no ganan en liga desde el cinco de octubre. Son el equipo más goleado del grupo con treinta y seis tantos encajados. Aun así, están cuatro puntos por encima de los lugares de descenso. Solo bajan dos.
El Alhama quiere reaccionar, pero no lo tendrá nada fácil ante el Sevilla. Estas han ganado seis partidos, han empatado tres y han perdido cuatro. Han marcado 13 goles y han encajado 19. Suman 21 puntos por nueve de las alhameñas, que solo han ganado dos partidos. Los números dan como favoritas a las locales, pero las alhameñas parece que han mejorado en defensa y podrían dar la sorpresa.
La delantera Raquel Pinel comentó que, «pese a los resultados, el equipo está bien. Estamos creciendo como equipo. Afrontamos una semana con mucha ilusión. Vamos a Sevilla con la ilusión de puntuar. Nos vamos a encontrar un rival muy agresivo. Tenemos que defender bien y no cometer pérdidas».
