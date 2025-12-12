Fútbol sala
STV Roldán y LBTL Alcantarilla regresan a la liga tras el Mundial
Las roldanenses reciben al Castro, que es quinto clasificado, y las alcantarilleras visitan al colista
Tras el tercer puesto logrado por la selección española en el Mundial y estar más de un mes paralizada la competición, este fin de semana regresa la Primera División Iberdrola femenina con la celebración de la décima jornada con un duro enfrentamiento en casa, ofrecido por Teledeporte para el STV Roldán, y otro más asequible para un LBTL Alcantarilla que en verano fue el equipo que más se reforzó y que está lejos de los puestos que dan derecho a jugar los play off por el título. Las roldanenses, que son terceras con 18 puntos, a solo uno del Poio, que es segundo, y con solo también uno de renta sobre el Alcorcón, recibirá a las once de la mañana al Castro Bloques, que es quinto. Por su parte, las alcantarilleras, que son octavas con 14 puntos empatadas con Futsi Navalcarnero y Les Cortes, visitarán al colista Chiloeches de Guadalajara, que solo ha ganado un encuentro en un duelo que dará comienzo a las cinco de la tarde.
