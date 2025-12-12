Sito Alonso: «Ricky Rubio sube el nivel de un equipo a límites difíciles de parar»

El Palacio de los Deportes está a punto de colgar el cartel de ‘no hay billetes’ para un encuentro del UCAM Murcia sin tener al Real Madrid como rival. Muchos atractivos tiene el duelo de este domingo (12:30 horas, DAZN) frente al Joventut. Primero, por la excelente racha del conjunto universitario, que es tercero en liga con 7-2; segundo, porque en los verdinegros juega una leyenda en activo como Ricky Rubio; y tercero, porque regresan dos jugadores que hicieron historia como Ludde Hakanson y Simon Birgander, protagonistas del subcampeonato de liga.

«Es un partido muy atractivo por muchas cosas. La manera de jugar de ambos equipos es diferente pero es atractiva para el aficionado. Nosotros nos sentimos de alguna manera unos privilegiados por poder estar compitiendo contra el Joventut de Badalona en la misma línea, que en la jornada nueve estemos empatados. Eso es lo que estamos buscando desde hace tiempo, estar en una situación de que nos respeten. Que sea un partido atractivo al margen de que venga un jugador diferente (Ricky Rubio) y dos que han estado aquí (Birgander y Hakanson), es lo que estamos luchando mucho tiempo», afirmó en rueda de prensa Sito Alonso, técnico de los murcianistas.

El Joventut cuenta con una plantilla amplia, pero Ricky Rubio es su estrella más determinante y rutilante. Al base de El Masnou lo conoce bastante bien Sito, porque lo entrenó en sus inicios en el Joventut: «Ricky Rubio da un nivel excepcional en determinadas acciones del partido, es decir, que tiene una categoría, una tranquilidad y una manera de jugar ahora, que puede subir el nivel de un equipo a límites difíciles de parar», declaró sobre el base, aunque matizó seguidamente que «el Joventut tiene una plantilla con muchísimos recursos aparte de tácticos y técnicos. Es un equipo muy bien entrenado al que es muy difícil de ganar. Solo hay que ver que ha perdido dos partidos, uno contra el Real Madrid en una disputa increíble hasta el último minuto, y otro con un rival que en este momento parece inaccesible como el Valencia Basket».

Incidiendo en la figura del campeón del mundo, Alonso añadió que «está metiendo más, asistiendo más y, sobre todo, sacando faltas en momentos de partido determinantes. El porcentaje también que está mostrando a la hora de ir a la línea de tiros libres es increíble. Es un jugador difícil de defender y tiene esa capacidad de generar para los demás y para él mismo, aparte de la experiencia que ha ido adquiriendo porque ya no es un niño, tiene 35 años. Sabe perfectamente lo que necesita su equipo en cada momento y lo ejecuta muy bien. Vamos a intentar, dentro de lo posible, ser inteligentes y no darle algo gratuito en algún momento determinado del partido para que pueda generar y anotar con facilidad en la línea de tiro libre».

En defensa de Hicks

El jugador que menos protagonismo en la plantilla es Zach Hicks, el último en llegar por la lesión de Kaiser Gates. El técnico volvió a salir en su defensa, recordando que es el único debutante universitario este año en la Liga Endesa «y que salió en Barcelona y nos dio una victoria», para admitir que «ahora mismo está en un período de bajón. Pero es normal que tenga estos altibajos, lo que pasa es que el exijo muchísimo a nivel físico, pero no tengo ninguna duda sobre él», declaró.

Además, considera Sito Alonso, quien tiene la duda de Devontae Cacok para el choque, que el UCAM necesita mantener ese nivel físico que está mostrando en los partidos porque «en cuanto lo perdamos, tendremos que depender de otras cosas que sí que tenemos que mejorar porque somos un equipo nuevo, con ocho jugadores recién llegados, y todavía no tenemos unas conexiones defensivas que no voy a decir, pero que son tres o cuatro detalles que tenemos que mejorar y que nos suponen algún disgusto en algún partido cuando el rival lo hace muy bien», comentó.

Sito Alonso también puntualizaba que «hay detalles, sobre todo de jugadores que todavía no conocen muy bien la identidad total, que no deben perderla en algunos momentos de diferentes partidos. Pero cada día los detalles son menores, afortunadamente, pero aún quedan muchísimas cosas que mejorar», concluyó.