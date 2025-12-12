La Región de Murcia se reivindica en el ‘grupo de la muerte’ de Segunda Federación

Cuando a comienzos de junio se anunciaron los grupos de Segunda Federación, la Región de Murcia alzó la voz. Los clubes coincidían en que el Grupo IV estaba profundamente desequilibrado respecto al resto y que, sin discusión, se trataba del más duro desde la reestructuración de la categoría hace ya cinco años. Además de lo costoso de los desplazamientos por la lejanía de varios de los rivales. Trece equipos partían sin complejos hacia el play off y varios de ellos señalaban abiertamente el primer puesto como objetivo. Un escenario feroz, competitivo al límite y que está provocando un carrusel de despidos en los banquillos.

Cumplido ya más de un tercio del campeonato, la realidad es que los representantes murcianos están no solo resistiendo, sino brillando. En un grupo donde gigantes como Estepona, Melilla, Real Jaén y sobre todo, el Recreativo de Huelva, están viviendo un curso decepcionante, los equipos de la Región se han erigido como actores principales, instalados en la zona noble y rindiendo por encima de las previsiones iníciales más optimistas.

El escaparate perfecto llega este domingo, con uno de los partidos más atractivos de toda la temporada: el derbi comarcal entre Lorca Deportiva y Águilas FC. Dos proyectos en plena forma que se citan en un momento casi idílico. El Lorca, pese a su última derrota por 3-1 ante el Antoniano, encadenaba siete victorias consecutivas y se había asentado con autoridad en posiciones de playoff. Enfrente estará un Águilas lanzado, líder, con cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas y la sensación de que el ascenso directo es su única meta. Adrián Hernández ha formado un grupo que ya ha comprado su discurso y está volando.

Justo detrás aparece el UCAM Murcia, segundo clasificado, sólido y competitivo, que llega reforzado por un triunfo de enorme mérito el pasado miércoles: el 1-2 en el Colombino ante el Recreativo, uno de los grandes aspirantes del grupo. La escuadra universitaria, que necesita el ascenso, mantiene un ritmo notable y se sitúa a solo tres puntos del liderato.

El UCAM Murcia durante un partido disputado en La Condomina este curso. / Juan Carlos Caval

La Unión Atlético ocupa la tercera posición pese a su convulsa situación institucional y a la incertidumbre sobre su futuro asentamiento en Málaga. El equipo, que continúa jugando en Totana, ha encontrado en el vestuario una fortaleza inesperada y suma una trayectoria admirable que lo mantiene en lo alto de la tabla, pese a lo surrealista de su situación.

También mejoran con paso firme los otros representantes de la Región. La Deportiva Minera ha dejado atrás su bache con dos victorias seguidas y suma 21 puntos, a solo tres del play off. Este domingo tiene una prueba crucial en casa ante el Extremadura, que llegó a ser líder pero solo ha sumado dos de los últimos doce puntos. Una oportunidad perfecta para confirmar su recuperación y avisar al grupo que quiere pelear por todo.

Once titular de la Deportiva Minera en Málaga. / Prensa Deportiva Minera

En décima posición aparece el Yeclano Deportivo, con 20 puntos y prácticamente equidistante de la zona de ascenso y de la de descenso. El debut con victoria de Iván Ruiz en el banquillo ha devuelto ilusión al cuadro azulgrana, que confía en sumarse a la pelea junto al resto de equipos murcianos. Tiene tiempo, pero es el momento.

En un grupo caótico, exigente y plagado de aspirantes, la Región de Murcia está firmando una actuación colectiva sobresaliente. Eso sí, ha quedado claro en este ‘manicomio’ que el que se despiste cae y dentro de dos meses la fotografía será diferente.