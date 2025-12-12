El Real Murcia recibe a un Sabadell que solo encaja goles fuera de casa

El Real Murcia afronta el sprint final del 2025 con las que quizá sean las dos pruebas más exigentes a las que se haya enfrentado hasta ahora. Cierto es que los granas vienen de dar un paso adelante bien importante, al reaccionar con la llegada de Adrián Colunga al banquillo para pasar desde el fondo de la clasificación a la zona de play off, pero tienen en su mano la posibilidad de refrendar este nuevo rumbo, con las visitas del Sabadell y el Europa a Nueva Condomina, para asentarse entre los mejores a las puertas de la conclusión de la primera vuelta del calendario en Primera Federación.

No obstante, no será una tarea nada sencilla. Y es que el Real Murcia, que marcha cuarto en la clasificación del grupo II tras imponerse en el derbi regional Cartagena (0-1), recibe en estas dos jornadas al segundo y tercer clasificado. Dos duelos que llegan en su mejor momento de la temporada, ante su público y con la posibilidad de mirar todavía aún más alto cuando hace tan solo un mes y medio parecía una utopía.

La primera parada será con CE Sabadell que vuelve a Murcia siendo el equipo menos goleado de toda la Primera Federación, al encajar tan solo siete tantos en quince jornadas. Sin embargo, se da la circunstancia de que todos ellos los ha recibido lejos de la Nova Creu Alta, por lo que esto supone algo más de viento a favor para el Real Murcia ante un rival que tan solo ha perdido un partido hasta ahora.

Un momento del encuentro disputado entre el Real Murcia y el Alcorcón. / Israel Sánchez

De hecho, su primera derrota llegó precisamente hace dos semanas, en su última visita ante el Europa (2-0). Y eso que el conjunto arlequinado es de los que más puntos consigue a domicilio, con 12 de 21 posibles, uno más que el Murcia en este aspecto (11), lo que le sitúan también como una amenaza para los murcianistas mañana (21.00 horas, Movistar +) en la Nueva Condomina. El Atlético Sanluqueño (2-2), Algeciras (1-2), Torremolinos (1-1), Real Betis Deportivo (1-2) y Europa (2-0), son los únicos equipos que le han conseguido hacer gol en su estadio al Sabadell hasta ahora.

Triunfo en la Copa Federación

Y es que en la Nova Creu Alta, donde acumula tres victorias y cinco empates, nadie ha sido capaz de hacer gol en lo que va de temporada en los ocho encuentros que se han disputado allí hasta la fecha. Regresa a Murcia el equipo dirigido por Ferran Costa después de que la pasada campaña se impusiera en la Copa Federación al conjunto grana. El partido, disputado a finales de septiembre, finalizó con el 1-1 en el marcador y el equipo catalán consiguió el pase al imponerse en los penaltis. Lo que significó que el Real Murcia se quedase sin opciones de poder disputar la Copa del Rey, todo lo contrario a lo ocurrido en este curso, donde el próximo jueves 18 recibirá al Real Betis Balompie (21.00 horas) tras eliminar en las rondas previas al Antequera (Primera RFEF) y al Cádiz (Segunda División).

El Real Murcia recibió el pasado curso al Sabadell en la Copa Federación. / ISRAEL SANCHEZ

Pero es que en su segunda visita esa misma temporada a la capital del Segura también consiguió su objetivo. Y es que el Sabadell, recién ascendido a Primera Federación, eliminó en el play off de ascenso al UCAM Murcia al conseguir un valioso empate a cero en La Condomina para hacer valer el 2-1 logrado en la Nova Creu Alta.

De conseguir un resultado positivo mañana en la Nueva Condomina sería la cuarta jornada consecutiva del Real Murcia sumando puntos como local, después de sus victorias ante el Nástic de Tarragona y Alcorcón, que suman al empate frente al Teruel, lo que significaría romper con la sangría de puntos que se estaba dejando el conjunto grana ante su público. Siendo este uno de los aspectos que desde el club tenían claro que se debía mejorar esta temporada y que con la llegada de Colunga al banquillo parece que ha conseguido dar con la tecla para obtener mayor rédito.

75.000 euros para los granas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, acordó la concesión directa de una subvención de 75.000 euros al Real Murcia destinada a colaborar en los gastos derivados de su participación en la Primera Federación durante la temporada 2025-2026. La ayuda financiará en parte los desplazamientos, alojamientos y otros costes. En este sentido, la Comunidad tuvo en cuenta el interés público y social de la medida, dado el impacto del club en la promoción del deporte regional, su papel en la formación de jóvenes deportistas y la proyección que aporta a la imagen de la Región de Murcia en el ámbito deportivo nacional.