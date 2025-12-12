Paco Belmonte ‘secuestra’ el Cartagena

La rocambolesca venta del Fútbol Club Cartagena, que lleva años dando vueltas y meses estancada cuando parecía hecha, vive su último capítulo. El acuerdo entre comprador y vendedor ya está firmado, pero no ante notario. De hecho, la compra del club ya es efectiva, pero la propiedad del mismo sigue en un limbo hasta que el acuerdo privado no se eleve a público en la notaría, donde aún no han acudido las partes, y se presente al Consejo Superior de Deportes. En esta situación, Alejandro Arribas ya no tiene tanta prisa por hacerse con el mando y eso favorece a un Paco Belmonte que mantiene ‘secuestrado’ el poder.

Con los acuerdos que se firmaron el pasado 26 de noviembre, Duino Inversiones desaparece de la vida del FC Cartagena. No obstante, para que se haga efectiva la disolución del consejo de administración y se marchen Paco Belmonte, Mariano Belmonte y Manolo Breis, tiene que cumplir Alejandro Arribas y su equipo una serie de requisitos. Según pudo saber esta redacción, en el acuerdo entre las partes figuran una serie de puntos imprescindibles a cumplir antes del 31 de diciembre. Eso acabaría con la ‘era Belmonte’. Mientras tanto, se aferra el murciano a su cargo bloqueando la operativa de la directiva entrante.

Alejandro Arribas, entre la alcaldesa y el concejal de Deportes. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Se negó a marcharse Paco Belmonte en septiembre y octubre acogiéndose al plan de pagos acordado por Felipe Moreno y Alejandro Arribas. Sólo el cien por cien de las acciones le otorgaba el poder completo y el periodista aguantó pese a la entrada del nuevo equipo. No dejó tomar una sola decisión sin su supervisión y no permitió trabajar a un Víctor Alonso que comenzó a presionar ante el trampantojo de la «transición ordenada», tan repetido como falso.

Presionó a su socio, exigiéndole agilidad. Arribas entendió lo que requería la situación y acordó con Felipe Moreno adelantar su entrada para acabar con el mando del murciano, pero la modificación del nuevo contrato, en la que Belmonte no tuvo nada que ver, le terminó favoreciendo inesperadamente. De hecho, ya se había despedido el consejo de administración de plantilla, cuerpo técnico y empleados, pero tuvieron que volver a sus cargos sin importarle su salida en falso ni la rueda de prensa en la que Arribas confirmó la compra total y definitiva. Víctor Alonso salió despavorido ante el esperpento.

El último episodio, producido entre la semana pasada y esta, ha manifestado que Belmonte todavía tiene todo el poder en el FC Cartagena y que el ‘nuevo’ director general aún no pinta nada. El presidente tiene a su nombre las cuentas y aún requieren de su firma los pagos. ¿Cómo es posible? Hasta que el contrato de compraventa no sea firmado ante notario con la presencia de la parte compradora y la vendedora, no se podrá informar al CSD del cambio de propiedad ni disolver el consejo de administración mediante el que Belmonte mantiene su poder.

De nuevo, esto ha generado la segunda salida de Víctor Alonso antes de haber siquiera sido nombrado director general. El directivo defiende a Arribas, pero choca con Belmonte, que no cede ante la presión y se mantiene firme hasta que terminen todos los procesos.

Mentiras y medias verdades

Alejandro Arribas ya no tiene prisa. El acuerdo de compraventa es firme y el traspaso de poderes se producirá antes de fin de año. No obstante, retrasa el comprador intencionadamente la visita al notario para contar con la información de la auditoría encargada por el club en verano para conocer la deuda del FC Cartagena, beneficiando con ello la posición de Belmonte y debilitando su propia imagen.

«Hay una auditoría en marcha por parte del propio club. Tenemos que ver esa y en base a esos resultados actuar», afirmaron a este medio fuentes cercanas a la operación. Aquí está su mentira a los medios de comunicación y la afición en su reciente visita al Ayuntamiento de Cartagena, cuando confirmó haber asistido al notario y haber informado al CSD: «Lleva su proceso de pocos días o semanas y dentro de poco estará todo prácticamente».

La revisión de la auditoría externa aportará a Arribas información importante de cara a la ejecución de los últimos pagos. De esta forma, el exfutbolista tendrá la confirmación de que la deuda es la misma que desde Duino Inversiones le han confirmado desde el inicio de las negociaciones. Entre los tres y los cuatro millones de euros. En caso de sobrepasar esta cifra que Duino utiliza como moneda de cambio, Alejandro Arribas podría exigir un descuento en los pagos aún pendientes.

Alejandro Arribas y Víctor Alonso charlan con la alcaldesa Noelia Arroyo y su equipo de trabajo / Prensa Ayuntamiento de Cartagena

Entre sus otras medias verdades también está la de que Felipe Moreno no tenía nada que ver con el FC Cartagena, cuando esta redacción ha podido comprobar que tanto él como Víctor Alonso negociaron durante el primer y el segundo acuerdo de compraventa del club directamente con el cordobés y sus abogados. Su poca claridad en las pocas intervenciones públicas que ha tenido no ayuda a hacer crecer la confianza en su figura. Más bien resta enteros en su ‘candidatura’.

La incertidumbre, en la grada

Cada actor de esta negociación barre para casa y la afición sufre las consecuencias. Mientras se suceden los tira y afloja en los despachos, el equipo se ve desestabilizado en lo deportivo -a la vista están los últimos resultados- y la grada no sabe hacia dónde mirar. No puede disfrutar de su equipo, que lucha por un objetivo tan loable como el ascenso.

Manifestación del las peñas del FC Cartagena / Iván Urquízar

Además, crece entre la parroquia albinegra la sensación de que cada vez que se acerca un momento importante de la temporada se suceden las noticias importantes para ‘contentar’ a la masa social. Cuando pasa, regresa el pesimismo en la operación y las trabas y problemas a la compraventa. El maltrato aumenta la crispación de una afición con ‘mochila’ de negatividad. Mientras continúa Paco Belmonte y no cierra Arribas la compra, crece la incertidumbre y se perjudica al FC Cartagena.