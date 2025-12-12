El Málaga pide al juzgado que meta al Murcia en concurso de acreedores

Crecen los problemas judiciales para el Real Murcia. Y es que el Juzgado de lo Mercantil ha admitido a trámite la solicitud de concurso necesario al considerar que el club grana se encuentra en una situación de insolvencia. El movimiento de los servicios jurídicos del Málaga supone un duro golpe para la entidad murcianista, que ahora queda en manos de la magistrada titular del mencionado juzgado, María Dolores de las Heras.

Porque si el Mercantil respalda la petición del Real Murcia, Felipe Moreno dejaría de tener el control económico del club, cuya gestión pasaría a manos de un tercero, en este caso un administrador concursal.

Llevaba el Real Murcia varios años intentando evitar el concurso necesario. De hecho, el Plan de Reestructuración era la herramienta elegida por el club grana para esquivar lo que podría suponer un golpe mortal. El problema es que un nuevo error del letrado Higinio Pérez pone al club en un auténtico brete.

Por mucho que hace solo unos días la Junta de Accionistas aprobara el texto del Plan, paso previo a la presentación del proceso en el juzgado, la realidad es que el club grana se encontraba en un auténtico aprieto. Y todo porque a finales de octubre perdió el paraguas judicial que le protegía de los acreedores. Como publicó este diario, Higinio Pérez, abogado de la entidad, se había equivocado en los tiempos. Pidió una prórroga fuera de plazo, lo que provocó que el Mercantil no dudara en rechazar conceder al Real Murcia tres meses más para presentar el Plan. Sin esa prórroga, los murcianistas se veían obligados a empezar de cero, teniendo que esperar alrededor de un mes, un mes en los que se quedaban sin protección judicial, permitiendo a cualquier acreedor embargar o como ha hecho ahora el Málaga al pedir el concurso necesario.

El club de Segunda División lleva años peleando por cobrar el dinero que le debe el Real Murcia. De hecho fue uno de los que impugnó el primer intento de Plan de Reestructuración, el que acabaría siendo anulado por la Audiencia Provincial.

Ahora acude al Mercantil para exigir el concurso necesario. Según la nota emitida por los servicios jurídicos del club andaluz, esta decisión llega por la incapacidad del Real Murcia a hacer frente a los pagos, hablando de los incumplimientos de créditos vencidos, líquidos y exigibles.

Este 10 de diciembre, el juzgado de lo Mercantil ha admitido a trámite esta solicitud, que ahora será estudiada. De hecho, los responsables del Real Murcia tendrán que comparecer en un plazo de diez días hábiles para dar su versión y defender que no está en situación de insolvencia. Lo que será complicado, sobre todo porque el propio Higinio Pérez ha hablado de insolvencia en las últimas dos Juntas de Accionistas, llegando a celebrar que solo la solicitud del Plan de Reestructuración había evitado el concurso, lo que podría ser un golpe mortal.

En los próximos días, el juzgado estudiará la documentación aportada por el Málaga y notificará a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el fondo de garantía salarial para que también se personen.

¿Qué implica esto?

El Real Murcia, por tanto, se enfrenta ahora a un posible concurso necesario, que es diferente al concurso voluntario al que ya se acogió la entidad grana en 2008.

En aquel caso, el Real Murcia, sin capacidad de hacer frente a todas sus deudas, solicitaba ir a concurso. Ahora, es un acreedor, en este caso el Málaga, el que ante los impagos, solicita al juzgado que declare el concurso necesario al margen de que los responsables granas estén de acuerdo o no.

Si el Mercantil declara el concurso necesario, Felipe Moreno perdería cualquier control sobre la gestión del Real Murcia. Sería un administrador concursal el que pasaría a gestionar el club, salvaguardando el interés de los acreedores.

Una deuda ya histórica

Según se informó el pasado verano el Málaga, el club murciano le adeuda, en total, unos 125.000 euros, una cantidad que no estaba contemplada en el Plan de Reestructuración murciano y que la entidad blanquiazul, como acreedor, exige cobrar. Esto se debe a una deuda contraída en el pasado en la que el Real Murcia, que le adeudaba 78.240,95 euros. Incluyendo los intereses y costas procesales, la cifra que debería abonar a las arcas de club andaluz asciende ya a 125.749,66 euros.

El bufete de Francisco José Palacios Castillo ha trabajado en la preparación de esta solicitud, aportando toda la documentación y pruebas necesarias que demuestran no solo la legitimación activa del Málaga CF como acreedor, sino especialmente la situación de insolvencia actual y efectiva del deudor, en este caso el club murciano.

«El tribunal ha valorado positivamente la solidez de la argumentación jurídica y la suficiencia de las pruebas aportadas sobre la insolvencia actual, lo que ha motivado la admisión a trámite de la solicitud y el emplazamiento inmediato del Real Murcia CF», dice la nota del bufete.