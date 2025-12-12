El Joventut, mucho más que Ricky Rubio

El regreso de Ricky Rubio a las pistas de baloncesto después de un tiempo apartado de la competición es uno de los grandes atractivos esta temporada de la Liga ACB. Tras un tiempo en la ‘nevera’ y después de muchas especulaciones, el base de El Masnou, que jugó casi 700 partidos en la NBA repartidos en doce temporadas, subcampeón olímpico en Pekín y campeón del mundo en China 2019, ha vuelto por la puerta grande, siendo un jugador importante en un equipo que solo ha perdido dos encuentros esta campaña en la competición española, frente al Valencia y el Real Madrid, los dos primeros clasificados, y que está invicto en la Champions.

Cameron Hunt, el artillero

Pero el Joventut de esta campaña es mucho más que Ricky Rubio. Será este domingo (12:30 horas, DAZN) una importante prueba para el UCAM Murcia, que ha ganado diez de sus últimos once encuentros entre competición europea y española. Y es mucho más Ricky Rubio porque cuenta con una rotación muy amplia donde Ante Tomic sigue condicionando mucho el juego de los rivales por su envergadura y gran capacidad para leer el juego, y porque ha incorporado a dos jugadores que fueron subcampeones de liga con los universitarios, Ludde Hakason y Simon Birgander, además del escolta Cameron Hunt, ex del Manresa, que es quien más juega en liga, con una media de casi 28 minutos, y el que más anota con 15,4 puntos.

Birgander, Hakanson, Hanga, Tomic, Kraag...

El UCAM tendrá que jugar a un gran nivel defensivo para poder derrotar a un equipo con el que está ahora mismo igualado en la clasificación. Que Ricky es el líder no hay duda. El base está jugando casi 22 minutos (14,2 puntos y 5 asistencias de media). Pero su sustituto, Hakason, también se está encontrando cómodo en Badalona (20 minutos, 9 puntos y 2,2 asistencias). Reducir el porcentaje de triples de Hunt (40%), un jugador que selecciona muchos sus lanzamientos desde media distancia, será otra de las claves. La aportación de un veterano como Adam Hanga (23 minutos y 5 puntos) va más allá de su capacidad anotadora. Pese a su edad (36 años) sigue teniendo protagonismo en un puesto de alero donde el Joventut también cuenta con la juventud de Yannick Kraag (19 minutos, 4 puntos y 4,2 rebotes) y Miguel Allén.

Simon Birgander, en el UCAM Murcia-Joventut de la pasada temporada / Juan Carlos Caval

Y el juego interior destaca la Penya, como el UCAM, por su capacidad para conceder pocos rebotes al rival en su aro. De ello tienen gran culpa los 6,2 que aporta Ante Tomic y los 5,6 de Birgander, quien tras dos años en Murcia, decidió el pasado verano regresar al club del que salió buscando hacerse, como consiguió, con un nombre. En el puesto de ala pívot, asimismo, cuenta Dani Miret con la capacidad de Sam Dekker, que no juega desde la séptima jornada, el estonio Henri Drell y el joven croata de solo 19 años Michael Ruzic.

Dos de los mejores ataques

El duelo de este domingo, además, va a enfrentar a dos de los equipos que más puntos anotan. El UCAM Murcia es segundo en la ACB con una media de 91,33 por encuentro, mientras que el Joventut es octavo con 86,9. Donde existe un empate técnico es en defensa: los dos equipos conceden a sus rivales 79,2 puntos, los mejores en este apartado de toda la ACB.

Will Falk lucha por un rebote en el partido ante el Falco / Israel Sánchez

Y las mejores defensas

En el rebote apenas existen diferencias, porque mientras que los universitarios capturan 39 por jornada, los badaloneses están en 37,1. También hay mucha igualdad en el porcentaje de los lanzamientos de dos puntos, con un 57,8% para los universitarios y un 56,4 para los verdinegros. Pero no así en los lanzamientos de triples, donde los locales están promediando un 36,2% por un 33,3% de su próximo rival.