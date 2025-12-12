Javi Rey: “En los momentos difíciles hay que estar juntos”

El FC Cartagena afronta este domingo una de las salidas más exigentes de la temporada, Tarragona, tras una semana emocionalmente pesada. La eliminación copera ante el Valencia y la derrota en el derbi frente al Real Murcia han obligado al equipo a reponerse rápidamente. Así lo reconoció Javi Rey, que ofreció este viernes una rueda de prensa con un mensaje claro: unidad, autocrítica y reacción inmediata.

“Complicadas, de menos a más”, definió el técnico al ser preguntado por la semana. “El principio de semana fue muy duro porque creo que llevamos dos golpes muy difíciles de digerir”, señaló en referencia a las derrotas ante Valencia y Murcia. Aun así, insistió en que la respuesta debía ser colectiva: “Hay que estar juntos, pasar el duelo todos juntos y levantarse y seguir”.

La visita al Nou Estadi llega en un momento crucial de la Primera Federación, con un grupo extremadamente igualado. Para Javi Rey, el partido tiene un peso especial. “Es un partido marcado en rojo, porque es un rival directo”, afirmó, destacando la solidez del Nàstic en los últimos años. “Es un histórico y un club importante dentro de la Primera RFEF”. Con todo, quiso evitar dramatismos: “Es importante, pero no definitivo”.

En cuanto a lo que espera de su plantilla, el entrenador lo tiene claro: recuperar la identidad mostrada en los duelos más competitivos del curso. “Ser la versión que vimos aquí contra el Valencia, un equipo competitivo y sólido a nivel defensivo. Son partidos muy cerrados y un detalle decide el resultado”, explicó, convencido de que el duelo en Tarragona seguirá ese guion. También reclamó recuperar la posesión: “Ser fieles a nuestro estilo y a nuestro modelo de juego”.

En el plano físico y anímico, el cuerpo técnico ha trabajado para reconstruir al grupo. “Hoy los vi bien. Pasamos el duelo del partido del Murcia y creo que llegamos muy bien a nivel condicional”, afirmó. Además, dejó una noticia positiva: “Fran Vélez está disponible al cien por cien, incluso para jugar de inicio”.

Uno de los momentos más delicados de la comparecencia llegó al abordar el error de Lucho García en el derbi. Rey fue claro en su gestión: “No hablé con él porque es una situación del juego. Lucho es un profesional muy autocrítico”. De inmediato reivindicó la cultura interna que quiere para el vestuario: “Primero tenemos que hacer autocrítica, yo el primero. Cuando echas la culpa al de al lado los equipos empiezan a romper y eso no lo voy a permitir”.

A pesar de los resultados recientes, el gallego considera que el equipo sale reforzado en algunos aspectos. “Si nos vamos a las sensaciones, creo que salimos reforzados a pesar de la derrota. El partido del jueves es cruel, pero competimos bien y tuvimos opciones de empatar el lunes”, valoró. También recordó el contexto clasificatorio: “El grupo está muy igualado. Puedes caer a la octava posición con una derrota, pero somos conscientes de ello. El Cartagena va a estar arriba, seguro”.

El técnico fue preguntado por el mercado de invierno y respondió con tono desenfadado, manteniendo el espíritu navideño. “Las navidades son mágicas y no podemos perder la ilusión. Voy a escribir una carta a los Reyes Magos”, dijo entre sonrisas. Cuando se le cuestionó si esperaba regalos, respondió: “Siempre hay regalos. Me porté muy bien todo el año”.

De cara al duelo del domingo, Rey considera que el tipo de rival puede beneficiar la activación competitiva del equipo. “Vas con un nivel de anticipación altísimo y es lo que necesitamos ahora. Ir a un campo difícil, contra un rival importante, nos hará estar al cien por cien”, apuntó. “Incluso me gusta el tipo de rival y me gusta jugar en ese estadio”, añadió.

El Cartagena viaja a tierras catalanas decidido a transformar la frustración en impulso. Rey resumió la clave del momento con una idea que repitió durante su intervención: “El equipo que sea más estable y tenga más tranquilidad es el que va a conseguir los objetivos”.