La Federación Murciana celebrará en 2026 su 70 aniversario

Ciudad Molina Basket y Proinbeni UPB Gandía se medirán, el próximo sábado 20 de diciembre, en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. El duelo, que arrancará a las 17.00 horas, servirá como presentación del 70º aniversario de la fundación de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. En los años 40 ya existió la Federación Provincial Murciana de Baloncesto, ligada al balonmano, pero no fue hasta unos años después cuando se constituyó lo que hoy es la Federación.

Esta entidad arrancó su andadura como ente independiente en 1956, una vez se desligó del órgano que regía el baloncesto en la provincia de Granada. Fue con Manolo Martínez Sánchez, nacido en 1929, con quien se dio el paso convirtiéndose en el primer presidente de la FBRM, en un mandato que se prolongó hasta 1986. Este próximo 2026 se celebrarán los setenta años de vida de la organización, cuyo aniversario se presentará en este encuentro correspondiente a la duodécima jornada del Grupo Este de Segunda FEB.

Con la reforma de la cubierta del Pabellón Serrerías, el equipo de Carles Miñana jugará como local este partido en el Pabellón Príncipe de Asturias. El club molinense buscará seguir escalando posiciones en el Grupo Este, en su campaña debut en Segunda FEB. Por ello, buscará el apoyo de todos los aficionados y aficionadas de la Región de Murcia con entrada gratuita al encuentro para todos los asistentes.

Además, en el descanso del partido se presentará a las cuatro selecciones autonómicas que representarán a la Región de Murcia en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete, que se jugará en Zaragoza del 3 al 7 de enero de 2026.