Polideportivo
La Comunidad reparte 200.000 euros entre dieciséis deportistas
Murcianos con proyección de estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles son becados
L.O.
Dieciséis deportistas de la Región de alto nivel con proyección para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se van a repartir 200.000 euros en ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma.
En el Nivel Oro (17.000 euros) los beneficiarios son Miguel Ángel López (atletismo), María Xiao Yao (tenis de mesa), Enrique Siscar (tenis en silla de ruedas) y Sergio Baxter (triatlón); en el Plata (14.000 euros) figuran Sergio López Barranco y Mariano García García (atletismo), Alejandro Puebla y Diego Mira (natación), y Juan Antonio Milán (taekwondo); y en el Bronce (8.800 euros) están María de los Ángeles Macián (remo-beach sprint), Abel Torreblanca (paratriatlón), Rachid El Hayani (parataekwondo), Viktoria Yarchevska (piragüismo), Manuel Bermúdez (atletismo), Eloy Teruel (ciclismo paralímpico) y Kevin Méndez (paratriatlón).
Además, en motociclismo, once pilotos recibirán ayudas de diferente cuantía. Pedro Acosta, Máximo Martínez Quiles, Álvaro Carpe, Ana Carrasco, Borja Jiménez, Carlos Cano, Álvaro Lucas, Juan Francisco Risueño, Salvador Pérez, José Antonio López Bernal y Ginés Alacid son los beneficiarios.
