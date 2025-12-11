El Real Murcia traspasa a Cadorini y libera una ficha sénior

Restan poco más de 20 días para que se abra el mercado invernal y el Real Murcia ya ha movido ficha. Al menos en la operación salida, algo que en las últimas temporadas se ha dilatado algunas semanas durante el mes de enero.

Y es que el club grana ha informado este jueves que el delantero Matheus Cadorini se marcha traspasado al la Associação Portuguesa de Desportos de Brasil. Así lo ha comunicado el club a través de un escueto comunicado en el que no han trascendido las cifras del acuerdo ni el resto de detalles de la operación.

El jugador brasileño, de 23 años de edad, regresa así a casa y permite al cuadro murcianista contar con una ficha sénior disponible para la ventana de fichajes que se abrirá en algunas semanas. Un periodo en el que el Real Murcia es consciente que debe reforzar la plantilla que dirige Adrián Colunga, especialmente en la posición de central, donde las lesiones de Antxon Jaso y Esteban Saveljich le han lastrado en esa posición durante la primera vuelta.

Cadorini, a la derecha, en un entrenamiento del Real Murcia. / | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Sin suerte ni oportunidades

Cadorini regresa a Brasil después de su llegada a Murcia en el verano de 2024. El joven brasileño fue una apuesta de Felipe Moreno junto a Joao Pedro Palmberg, sin embargo, ambos casos han tenido desenlaces diferentes. Mientras que el centrocampista fue renovado hasta 2030 hace una semanas, el delantero ha tenido que buscar un nuevo destino ante la falta de oportunidades.

Y eso que la pasada temporada consiguió anotar tres goles en tan solo 184 minutos disputados, repartidos en once partidos (tan solo uno como titular). Mientras que esta temporada tan solo ha sumado 108 minutos en un total de cinco encuentros.

El caso es que ni con Fran Fernández, Joseba Etxeberria o Adrián Colunga, el delantero ha entrado en los planes del primer equipo, donde la competencia ha sido alta al contar con varios efectivos para desempeñar ese rol en estas dos temporadas.

Así pues, Colunga ya no podrá contar con Cadorini en las convocatorias para los partidos ante el Sabadell y el Europa en Nueva Condomina, para poner el cierre del 2025 en Primera Federación, como tampoco para la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Betis Balompie el próximo jueves 18 de diciembre (21.00 horas).