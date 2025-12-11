El Real Murcia, en busca de un diciembre mágico en su estadio

El Real Murcia puede redondear el mes de diciembre más mágico de los últimos años. O al menos el más esperanzador después de escalar desde el fondo de la clasificación a la zona del play off de ascenso en apenas un mes y medio. La revalorización del conjunto grana con la llegada de Adrián Colunga al banquillo no solo ha devuelto la fe a los más incrédulos, sino que llega avalada por unos números que jornada a jornada le sitúan más alto.

Cuarto en la clasificación, a siete puntos del liderato, el equipo grana disputará los últimos dos partidos del 2025 en Nueva Condomina y recibirá al Real Betis -de Primera División- en los dieciseisavos de la Copa del Rey el jueves 18. Todo esto en apenas once días e impulsado por la inercia que supone ganar en el Cartagonova en el derbi regional ante el FC Cartagena (0-1) el pasado lunes.

El Real Murcia llega a este sprint final con la oportunidad de afrontar el nuevo año desde la segunda posición si es capaz de vencer al Sabadell, este sábado (21.00 horas) en Nueva Condomina, y el próximo domingo 21 hace lo propio ante el Europa (20.30 horas). El segundo y el tercer clasificado del grupo I de Primera Federación pasarán por la capital del Segura en el mejor momento del Real Murcia en años.

De hecho, lo que hace tan solo unas semanas podía ser un inconveniente, el de recibir a dos de los equipos más en forma de la categoría en tu estadio, ahora parece una bendición para un conjunto grana que ha sido capaz de cambiar incluso la tendencia como local en Nueva Condomina también con la llegada del nuevo técnico.

Arrancó la temporada consciente de que debía mejorar en casa sus números para poder consolidarse en la parte alta de la clasificación. De hecho, este ha sido uno de sus mayores lastres en sus tres campañas en Primera Federación, llegándole a dejar fuera incluso de los puestos de play off. Sin embargo, el Real Murcia ha pasado de ser uno de los equipos que más puntos se dejaban en casa a comenzar a ponerle el candado a su estadio.

Dos victorias y un empate es el bagaje con Colunga a los mandos en Nueva Condomina, a lo que hay que sumarle las dos rondas en Copa del Rey, donde tampoco se perdió al cosechar un empate ante el Antequera y una victoria ante un Cádiz -de Segunda División- que dejó en la cuneta del torneo del KO.

El derbi regional, en imágenes / Iván Urquízar

Pero ya no solo los números, sino el cómo han llegado esos puntos, es lo que ha permitido recobrar la fe en que el Real Murcia, que pese a todo esto es consciente de que debe acudir al mercado invernal de manera consciente para subsanar varias deficiencias importantes en la confección de su plantilla, pueda convertirse en un equipo mucho más sólido como local que en las últimas temporadas.

La tanda de penaltis ante el Antequera en Copa, la remontada ante el Nástic de Tarragona, el sufrimiento para conservar el 2-1 ante el Alcorcón, y una primera mitad avallasadora ante el Cádiz para mantener vivo el sueño copero, son escenarios que hace menos de un mes ni siquiera se habrían pasado por la cabeza de los miles de murcianistas ya resignados a coleccionar desgracias desde sus propias butacas.

Entre medias, con las visitas del Sabadell y el Europa, la plantilla de Colunga recibirá uno de los premios obtenidos de su buena racha de las últimas semanas. Y es que será el próximo jueves 18, a las 21.00 horas, cuando el Real Betis Balompié, con tres títulos de Copa del Rey en sus vitrinas, visite la Nueva Condomina. Un rival de Primera División que permitirá seguir soñando a un Real Murcia que si algo ha aprendido durante este sprint de 2025 es a no renunciar a nada.

Y es que al mes de diciembre hay que sumarle el cierre de una primera vuelta en el que todo pasará por Nueva Condomina, debido a que a las visitas de Sabadell y Europa hay que añadirle la del Hércules el 11 de enero. Por lo que la salida ante el Atlético Sanluqueño el próximo domingo 4 de enero, primer partido del 2026 para los granas, será el único encuentro a domicilio que le reste a los de Colunga antes de alcanzar el ecuador del calendario.