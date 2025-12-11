Polideportivo
Los Premios al Mérito Deportivo, esta noche en el hotel Nelva
El tenista Carlos Alcaraz y la piloto ceheginera Ana Carrasco recibirán esta noche los Premios al Mérito Deportivo de la Comunidad Autónoma 2025 en una gala que se celebrará en el hotel Nelva de Murcia a partir de las ocho y media de la noche. Máximo Quiles, Duda y el Jimbee Cartagena, el Hozono Global Jairis, Juanjo Angosto, el Rally Tierras Altas de Lorca y la Ocean Race, entre otros, también están entre los galardonados.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la Copa del Rey
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- Agua a precio de oro: vecinos de la Región, abocados a pagar casi el doble en el recibo
- Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey
- El Real Murcia vuela como el ‘Ave Fénix’ en el derbi