Los Premios al Mérito Deportivo, esta noche en el hotel Nelva

El tenista Carlos Alcaraz y la piloto ceheginera Ana Carrasco recibirán esta noche los Premios al Mérito Deportivo de la Comunidad Autónoma 2025 en una gala que se celebrará en el hotel Nelva de Murcia a partir de las ocho y media de la noche. Máximo Quiles, Duda y el Jimbee Cartagena, el Hozono Global Jairis, Juanjo Angosto, el Rally Tierras Altas de Lorca y la Ocean Race, entre otros, también están entre los galardonados.