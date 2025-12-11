Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Robe IniestaCasas con okupasGripe en MurciaReal Murcia - BetisAyudas agricultura
instagramlinkedin

Polideportivo

Los Premios al Mérito Deportivo, esta noche en el hotel Nelva

Ana Carrasco y Carlos Alcaraz

Ana Carrasco y Carlos Alcaraz / Europa Press/Efe

La Opinión

La Opinión

El tenista Carlos Alcaraz y la piloto ceheginera Ana Carrasco recibirán esta noche los Premios al Mérito Deportivo de la Comunidad Autónoma 2025 en una gala que se celebrará en el hotel Nelva de Murcia a partir de las ocho y media de la noche. Máximo Quiles, Duda y el Jimbee Cartagena, el Hozono Global Jairis, Juanjo Angosto, el Rally Tierras Altas de Lorca y la Ocean Race, entre otros, también están entre los galardonados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents