Kaly Madjer y Mary García se imponen en el Cross de Navidad de la Armada

La prueba organizada por la Junta de Educación Física y Deportes de la Armada cumple diecisiete ediciones

Podio del Cross de Navidad de la Armada celebrado en Cartagena

Podio del Cross de Navidad de la Armada celebrado en Cartagena / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

Kaly Madjer y Mary García se impusieron en la decimoséptima edición del Cross de Navidad de la Armada, celebrado en el Polígono Santa Ana de Cartagena sobre un recorrido de 7,5 kilómetros con organización de la Junta de Educación Física y Deportes de la Armada.

Kaly Madjer cruzó la meta con un registro de 23:27, siendo segundo Fran Ros, con 23:33, y tercero Diego Casanova, con 23:36. Por su parte, Mary Garcia se impuso con 29:47, seguida por Teresa López (30:00) y Ana Varela (31:07).

Cristian Rico y Celia Martínez fueron los primeros en la categoría senior; Jorge Gómez y María Ángeles López subieron a lo más alto del podio en Veteranos A; Ricardo Caparrós y María Gonzalez, en Veteranos B; Joao Vasco Ferreira, en Veteranos C; mientras que Kaly Madjer y Mary García recibieron los trofeos, además, como primeros clasificados CFSE.

