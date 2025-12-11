El Juzgado admite a trámite la denuncia del Málaga CF por una deuda del Murcia de más de 125.000 euros

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia ha dictado auto admitiendo a trámite la solicitud de declaración de concurso necesario del Real Murcia Club de Fútbol SAD por insolvencia actual, presentada por el Málaga Club de Fútbol SAD.

Mediante auto de fecha 10 de diciembre de 2025, la Magistrada-Juez María Dolores de las Heras García ha acordado: Admitir a trámite la solicitud de concurso necesario del Real Murcia CF SAD, declarar la competencia del tribunal para conocer del procedimiento, emplazar al deudor para que comparezca en el plazo de cinco días hábiles y notificar lo acordado a la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y Fondo de Garantía Salarial

La solicitud se fundamenta en la existencia de una situación de insolvencia actual del Real Murcia CF SAD, que se evidencia en la imposibilidad del deudor de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. En este caso, los representantes legales del Málaga CF han acreditado de manera fehaciente que el Real Murcia CF SAD no puede hacer frente a sus compromisos de pago, entre ellos, los contraídos con el club blanquiazul.

Más de 125.000 euros de deuda

Según se informó el pasado verano, el club murciano adeuda, en total, unos 125.000 euros al Málaga CF, una cantidad que no estaba contemplada en Plan de Reestructuración murciano y que la entidad blanquiazul, como acreedor, exige cobrar. Esto se debe a una deuda contraída en el pasado en la que el Real Murcia le debía al Málaga 78.240,95 euros. Incluyendo los intereses y costas procesales, la cifra que debería abonar a las arcas de Martiricos asciende ya a 125.749,66 euros.

Bufete Francisco José Palacios Castillo

El bufete Francisco José Palacios Castillo ha trabajado en la preparación de esta solicitud, aportando toda la documentación y pruebas necesarias que demuestran no solo la legitimación activa del Málaga CF como acreedor, sino especialmente la situación de insolvencia actual y efectiva del deudor, en este caso el club murciano.

El tribunal ha valorado positivamente la solidez de la argumentación jurídica y la suficiencia de las pruebas aportadas sobre la insolvencia actual, lo que ha motivado la admisión a trámite de la solicitud y el emplazamiento inmediato del Real Murcia CF.

Nota de prensa

Según expone el bufete en nota de prensa: "Esta actuación responde exclusivamente a la defensa de los legítimos derechos e intereses económicos del Málaga Club de Fútbol SAD como acreedor, ante una situación de insolvencia actual que hace inviable el cobro de los créditos por la vía ordinaria. Confiamos en que este procedimiento concursal permita una solución ordenada, transparente y conforme a derecho de la grave situación patrimonial del Real Murcia CF, garantizando los derechos de todos los acreedores afectados y la satisfacción, en la medida de lo posible, de sus créditos."

Situación procesal

El Real Murcia CF SAD ha sido emplazado para que, en el plazo de cinco días hábiles, comparezca en el procedimiento mediante Procurador y Abogado, pudiendo formular oposición a la solicitud y proponer los medios de prueba que estime pertinentes.La resolución judicial advierte expresamente que, en caso de no formular oposición en el plazo establecido, se dictará auto declarando el concurso de acreedores del Real Murcia CF SAD por insolvencia actual.