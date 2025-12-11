Jimbee y ElPozo, hoy en el sorteo de la Copa del Rey

Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia conocerán hoy a sus rivales en los cuartos de final de la Copa del Rey, un sorteo puro donde ambos equipos podrían quedar emparejados. Para la siguiente ronda ya están clasificados también Viña Albali Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior. El sorteo se efectuará a la una de la tarde y la eliminatoria volverá a ser a partido único.