Fútbol sala
Jimbee y ElPozo, hoy en el sorteo de la Copa del Rey
Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia conocerán hoy a sus rivales en los cuartos de final de la Copa del Rey, un sorteo puro donde ambos equipos podrían quedar emparejados. Para la siguiente ronda ya están clasificados también Viña Albali Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior. El sorteo se efectuará a la una de la tarde y la eliminatoria volverá a ser a partido único.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la Copa del Rey
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- Agua a precio de oro: vecinos de la Región, abocados a pagar casi el doble en el recibo
- Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey
- El Real Murcia vuela como el ‘Ave Fénix’ en el derbi