El Hozono Jairis recibe al Athinaikos griego rumbo hacia octavos de la EuroCup Women

El Hozono Global Jairis está a punto de vivir su segunda participación en el play off de la EuroCup Women, ya que el conjunto de Alcantarilla se enfrenta esta noche, a las 20:30 horas, al Athinaikos griego en busca de encauzar la eliminatoria de primera ronda.

El conjunto griego llega como primero de un grupo que compartían con Charnay, Besiktas y Gorzow tras cosechar cinco victorias y una sola derrota en la fase regular. Además, el equipo de Kaltsidou está liderado por Alexis Prince, ex del Perfumerías Avenida, con un promedio de casi 17 puntos y más de 9 rebotes por partido.

A la norteamericana la acompañan estrellas de la talla de la exjugadora del Jairis Morgan Bertsch, Holly Winterburn, Borislava Hristova, Robyn Parks, Elena Tsineke o Ivana Raca. Los casi 80 puntos por partido que promedia el conjunto griego hablan bien del peligro que representan para cualquier defensa.

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis, aseguró que «es un rival hecho a base de cromos, con muchísima calidad individual, les sobran jugadoras o les faltan minutos para tanta jugadora de nivel». Además, el técnico añadió que intentarán llevar el partido hacia su lado. «Es difícil cubrirlo todo a nivel defensivo, hay que tener claras cuales son las prioridades, las canastas que podemos aceptar en el partido y las que no queremos aceptar, e intentar llevar el partido hacia nuestro lado», comentó.

La vuelta, el jueves 18

Sobre su equipo, Canut afirmó que «estamos adaptándonos, como todo el año, porque hay pocos días para entrenar y muchos cambios, el equipo ayer entrenó bien y este miércoles -ayer para el lector- regular, pero seguimos preparando el objetivo, que es este partido». La eliminatoria se resolverá el jueves de la próxima semana en Grecia, por lo que obtener hoy una buena renta será muy importante.

Tras el primer partido del play off europeo, llegará el reto del domingo: llevar la Navidad a todos los hogares con el partido solidario ‘Un juguete, una ilusión’. El club murciano volverá a intercambiar entradas por juguetes para el partido contra Baxi Ferrol, que se disputará a las 12.00 horas.

Las imágenes del Jairis - Perfumerías Avenida / Israel Sánchez

Juguetes para Cáritas

El Hozono Global Jairis entregará los juguetes a las asociaciones Cáritas, Comedor Social y Hospitales Infantiles, que los distribuirán entre las familias con más dificultades económicas con la esperanza de que todos los niños puedan disfrutar de una Navidad llena de ilusión. Además, la recaudación de la taquilla, con un precio de 5 y 8 euros por entrada, irá destinada de forma íntegra a las asociaciones que colaboran en la iniciativa. Las personas que no puedan asistir pero quieran colaborar con la iniciativa podrán realizar su aportación a través de la ‘fila 0 solidaria’.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con una ‘Fanzone’ llena de juegos y buena música, un espacio pensado para que familias y aficionados disfruten del ambiente festivo antes del partido. Tras el choque, habrá una paella solidaria, con plato a dos euros, y el camión de Estrella de Levante ofrecerá bebida a un euro para continuar recaudando fondos destinados a las asociaciones beneficiarias de la campaña.