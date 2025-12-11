Al Hozono Global Jairis solo le queda la remontada en Grecia

Una victoria pírrica para el Athinaikos, una gesta épica para las huestes del Hozono Global Jairis (75-80). El equipo del barrio de Vyronas tuvo la eliminatoria en su mano llegando a ganar por 22 puntos al final del tercer cuarto (38-60). Pero como el Cid o Pelayo, las jugadoras de Canut tiraron de pundonor para en los últimos tres minutos endosar un sablazo en la femoral de su rival que deja el partido de vuelta con unas esperanzas que, durante muchos minutos, habían volado del Fausto Vicent.

Fue Lou López con diez puntos en los últimos tres minutos la que se disfrazó de Juana de Arco para dejar viva la eliminatoria. Y es que la falta de rotación y los problemas físicos de algunas jugadoras hicieron mucho daño durante gran parte del choque.

Durante gran parte del parido el Athinaikos fustigó al Jairis. Aprovechó el talón de Aquiles de las decanas con la falta de centímetros para infringir un severo castigo a las soldados de Canut. Sólo así se explica que el primer cuarto fuera completamente de Prince, la exterior norteamericana aprovechó su envergadura para dinamitar el aro del Jairis en el primer acto acabó con 12 de los 25 puntos de su equipo. Y es que las griegas aprovecharon su superioridad de centímetros para forzar las entradas de las exteriores a la zona local. Eso y la falta de ideas en ataque de las decanas provocaron que un sonrojante 11-25 para acabar el primer cuarto.

Y es que el dinero no dará la felicidad, pero en el deporte ayuda mucho. Solo así se explica que con las rotaciones como Berstch, Hristova o Tadic, el Athinaikos siguiera con una racha anotadora que hacía que cualquier intento del Jairis por recortar la diferencia quedase en nada. Las visitantes siguieron explotando la mina que habían encontrado en la falta de altura del Jairis. Y eso quedó reflejado en el +15 (29-44) con el que acabo el segundo cuarto.

Todo siguió en una fase de tierra quemada dónde cada avance del Jairis era minimizada por una respuesta igual del Athinaikos. Así, las griegas se pusieron con un +22 a falta de 3:32 para acabar el tercer cuarto (38-60). Pero fue ahí cuando, desde la segunda línea, Mataix tiró de pundonor para liderar un parcial de 9-1 para acabar el tercer acto con un esperanzador 51-63.

Y de esa semilla de esperanza broto la resurrección de la tropa local. Prince volvía para seguir fustigando al Jairis pero cuando cualquier esperanza parecía difuminarse entre la niebla del acierto anotador ateniense, surgió una desapercibida Lou López para encarrilar 10 de los últimos trece puntos de su equipo y pasar de un 62-78 descorazonador un chute de ilusión con el definitivo 75-80.