ElPozo y Jimbee ya tienen rivales para los cuartos de final de la Copa del Rey

Los equipos de la Región de Murcia siguen vivos en la Copa del Rey y ya conocen a sus rivales para los cuartos de final. Y el sorteo en Las Rozas ha deparado dos enfrentamientos explosivos, puesto que ElPozo Murcia se medirá al Barcelona, mientras que el Jimbee Cartagena se enfrentará a Inter Movistar. Los cruces se disputarán los días 17 y 18 de febrero. La ventaja es que ambos jugarán en casa.

El cuadro murciano sigue con paso firme en la liga y en la Copa. Los de Josan González lograron superar a El Ejido en un partido en el que sufrieron por unos instantes. Tras marcharse con una ventaja considerable al descanso, el cuadro murciano se relajó, algo que casi le cuesta caro. Por suerte para ellos, los almerienses se quedaron sin tiempo para forzar la prórroga. Josan González sabe que, a partir de ahora, no pueden confiarse tanto, y menos en una competición tan traicionera como es la Copa del Rey.

Durante el sorteo, había muchos enfrentamientos interesantes para ElPozo Murcia, como un clásico ante Inter u otro derbi frente a Jimbee Cartagena. El Barcelona fue el elegido para disputar esta eliminatoria, a partido único, ante los murcianos. Un gran enfrentamiento que despierta expectación en todos los rincones. El cuadro de Josan González tendrá que estar en una muy buena forma, ya que un error te manda directo al exilio. Los murcianos tendrán la ventaja de jugar en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Otro que también consiguió su pase a los cuartos de final fue el Jimbee, aunque este sufrió más. Los de Duda se midieron al Peñíscola, al que derrotaron en la prórroga. Un partido muy disputado, en el que los cartageneros vieron comno a falta de 50 segundos para que finalizase el encuentro, Pérez mandaba el choque al tiempo extra. Una vez entrados en la prórroga, los de Duda sacaron pecho y sentenciaron la eliminatoria.

Ahora les tocará luchar frente a Inter Movistar. Otro emocionante duelo del fútbol sala nacional. A falta de dos meses para que se dispute la eliminatoria, el Jimbee ya parte con un punto a su favor. Los de Duda serán locales, por lo que contarán con el factor cancha. Aun así, todo puede pasar en la competición del KO.

La Región de Murcia quiere hacerse con la Copa del Rey y para ello, tanto Jimbee como ElPozo Murcia, tendrán que darlo todo para llegar la Final Four. Y la final podría albergar un duelo regional si no se da en las semifinales, que serán por sorteo puro. Pero para llegar a ese punto, primero tienen que superar el siguiente obstáculo, Barça para los murcianos e Inter para los cartageneros.

Los otros dos duelos de cuartos de final son Jaén Paraíso Interior-Ribera Navarra y Noia Portus Apostoli-Viña Albali Valdepeñas. Solo los ganadores de cada una de las cuatro eliminatorias estarán en la Final Four que se disputará en sede única el 23 y 24 de mayo.