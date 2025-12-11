Belmonte, otro obstáculo más en la larga lista de Arribas

Tras firmar el acuerdo definitivo con Duino a finales de noviembre, Alejandro Arribas aún no tiene plenos poderes para hacer y deshacer en el FC Cartagena. Aún no posee el cien por cien de las acciones y Paco Belmonte aún sigue siendo el presidente del consejo de administración. Es por ello por lo que aún no registra el Consejo Superior de Deportes la intención de compra del club por parte de una nueva sociedad y por lo que el exjugador aún no ha podido mover ficha más que para representar al club y realizar una primera toma de contacto. Tiene muchos retos por delante Alejandro Arribas junto con su nuevo equipo, comenzando por la salida definitiva de la antigua directiva.

Completar la compra.

La entrada de Alejandro Arribas ha tenido ya muchos vaivenes. Este es sólo el último. Todo porque el acuerdo con Duino entraña recovecos que alcanzan hasta el más mínimo detalle. Siempre a favor del vendedor. Primero fueron los plazos del pago, después fueron los cambios en las condiciones y ahora son los requisitos que aún no se han cumplido lo que mantiene a Paco Belmonte en las oficinas del Cartagonova. Esto provoca que, pese al acuerdo privado, firmado ante notario, Arribas aún no tenga el control absoluto del club. Por ello no lo ha anunciado de forma pública y por eso el CSD tampoco tiene constancia de la compra. Esta situación ha colmado la paciencia de un Víctor Alonso que deja el cargo por segunda vez, antes siquiera de tomar posesión.

El conflicto está en el mando que mantiene Belmonte, quien posee la llave para realizar pagos y también tiene las cuentas del club a su nombre. Según declaraciones a esta redacción, Víctor Alonso apunta además a «otras cuestiones» relativas a su relación laboral con Paco Belmonte en las que prefiere no entrar para no perjudicar a otros actores del caso.

Explicar el proyecto.

Es la segunda tarea que aparece en la agenda del comprador del Cartagena, y más aún después de todos los giros que ha tenido esta historia. Debe Arribas trasladar a la afición qué es lo que pretende con su entrada en el club. A dónde quiere llevar al cuadro portuario. Por qué ha elegido al Cartagena. La afición albinegra está sedienta de información oficial que acabe con la opacidad que ha existido en el club durante los últimos años de la ‘era Belmonte’. Mientras no tiene el control total, no puede el exfutbolista dar esta explicación, por ello se ha limitado a ha representar al club en el palco durante los dos partidos que ha jugado el equipo en el Cartagonova y ha visitado el Ayuntamiento para abrir conversaciones con la alcaldesa, Noelia Arroyo. Desde el consistorio anunció Arribas una rueda de prensa próxima para informar sobre todos los asuntos importantes que rodean al club y a su llegada. Quiere hacerlo antes de las fiestas navideñas y ya quedan pocos días para cumplir con ese propósito.

En esa comparecencia deberá anunciar la dimisión de los antiguos directivos, tal y como estaba previsto en el primer acuerdo entre las partes, presentar a los miembros de su consejo de administración e informar de sus funciones. Víctor Alonso ya se ha dejado ver por el Cartagonova, pero no ha anunciado su regreso a la dirección general del club. También Javier Hernández se ha sentado en el palco sin definir su rol, al igual que Jerónimo Barrales, exfutbolista argentino que coincidió con Arribas en el Kalamata griego y le acompañará en esta primera aventura en los despachos como secretario. Tampoco ha sido presentado en sociedad.

Analizar el club.

Para obtener una radiografía veraz de la ‘salud’ del FC Cartagena, la nueva propiedad necesita estudiar exhaustivamente el club como empresa. Sólo así sabrá la directiva en qué líneas trabajar de forma prioritaria para construir un club sostenible en el corto, medio y largo plazo. Este punto recae sobre Víctor Alonso y su experiencia al frente de otros clubes como el Real Murcia o el Racing de Santander. Es el madrileño quien tomará las primeras decisiones estratégicas de esta nueva era la mano de Arribas y para ello necesita la información financiera, legal y operativa existente.

Recuperar y mantener la transparencia.

En este punto, la transparencia ante la masa social se torna imprescindible. Los abonados necesitan información de la situación actual de su equipo para actuar en consecuencia. No se conoce cuál es la deuda real del club ni su capacidad de respuesta, así como el balance anual de las cuentas. A partir de aquí podrá construir Arribas un proyecto creíble que cuente con el apoyo del aficionado.

Ya sólo el cambio en la propiedad ha generado en la afición albinegra un repunte de ilusión, pero este no se mantendrá si no ofrece Alejandro Arribas confianza y transparencia a través de mensajes claros y una comunicación fluida que no ha existido durante los últimos años. Esto no sólo acercará al aficionado y generará un crecimiento de la masa social con aumento de la fidelidad, sino que también puede atraer al tejido empresarial interesado en invertir en el club.

Poner atención al aspecto deportivo.

Javier Hernández ha llegado para cambiar el rumbo de un equipo que ha perdido la categoría y pretende volver al fútbol profesional. Para ello, debe mejorar mucho el aspecto deportivo el FC Cartagena por mediación de su nuevo director deportivo. Suyo es el mando de las operaciones en el mercado de fichajes, empezando por el de este invierno. Tiene que analizar Hernández la plantilla actual, sus fortalezas y debilidades con la vista puesta en el objetivo. En sus movimientos se dejará ver la ambición de la nueva directiva.

Así las cosas, tiene mucho trabajo por delante la nueva directiva, encabezada por Alejandro Arribas cuando se complete su entrada, si quiere construir un nuevo FC Cartagena.