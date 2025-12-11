El Águilas pierde a Seth Vega para al menos seis meses
El delantero del Águilas FC Seth Vega tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla de su pierna izquierda, por lo que estará al menos unos seis meses de baja. El futbolista cayó lesionado hace dos semanas en un entrenamiento previo al partido con el Recreativo de Huelva de una forma fortuita tras un salto.
