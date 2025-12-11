Agotadas las entradas de público general para el Betis

El Real Murcia colgó ayer el cartel de ‘no hay billetes’ para el encuentro de Copa del Rey ante el Real Betis Balompié. Al menos de manera momentánea, porque el club grana agotó todas las entradas disponibles para el público en general en tan solo unas horas.

Habrá que esperar ahora hasta el domingo a las 14.00 horas, que es la fecha límite que tienen los abonados para retirar su localidad reservada, para conocer si el Real Murcia vuelve a sacar más localidades a la venta su encuentro en el torneo del KO ante un rival de Primera División y que ha sido capaz de conquistar el trofeo hasta en tres ocasiones, la última en 2022 en la final ante el Valencia en La Cartuja.

Los abonados granas tendrá que pagar 15 euros en los fondos, 18 euros en la grada lateral y 20 euros en la tribuna. Para los niños hay una entrada única de 9 euros. Asimismo, el resto de aficionados pagarán 22 euros en los fondos, 25 en la grada lateral y 30 en tribuna. Los niños, 15 euros. Todas estas entradas son las que se agotaron ayer en unas horas.

Las localidades se pudieron comprar a través de la web del club, así como de manera presencial en el estadio en el Acceso VIP (puerta 2).