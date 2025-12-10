Ciclismo
La Vuelta a Murcia 2026 desvela el recorrido de sus dos etapas
La prueba se disputará el viernes 13 y el sábado 14 de febrero
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que en 2026 se disputará en dos etapas por primera vez desde 2019, ha dado a conocer las dos etapas de las que constará, así como alguno de los equipos participantes en la cuadragésimo sexta edición.
La primera, el viernes 13 de febrero, se desarrollará entre Cartagena y Yecla, con final en la empresa Gobik, especializada en artículos de ciclismo; y la segunda, el sábado 14, partirá de Murcia y concluirá en Santomera, según ha anunciado la organización en una rueda de prensa.
Durante la sesión informativa, Alfonso Guzmán, director de la carrera, también ha informado que ya está confirmada la presencia de varios equipos del UCI World Tour, el Barhain Victorius, el Astana y el Movistar Team, el único español que pertenece a la máxima categoría. Junto a ellos estarán los Pro Team españoles Burgos BH, en el que milita el pleguero José Luis Faura, el Caja Rural Seguros, el Euskaltel Euskadi y el Kren Pharma, en el que continuará un año más el alcantarillero Antonio Jesús Soto Guirao, que tiene en su palmarés un triunfo en la carrera regional. También está confirmada la presencia del equipo suizo Pinarello Q36.5.
La Comunidad Autónoma ha anunciado una aportación de 150.000 euros para el desarrollo de la carrera, que volverá a ser televisada en diferentes países del mundo.
Asimismo, en la reunión informativa han estado presente el muleño Luis León Sánchez, ganador de la Vuelta a Murcia que ya está retirado y que da nombre al maillot de la combatividad, y los dos ciclistas en activo Faura y Soto, quienes estarán con sus equipos en la línea de salida y han destacado que brillar en la misma es uno de sus objetivos de principio de temporada.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la Copa del Rey
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- Agua a precio de oro: vecinos de la Región, abocados a pagar casi el doble en el recibo
- Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey
- El Real Murcia vuela como el ‘Ave Fénix’ en el derbi