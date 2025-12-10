El UCAM Murcia vence y se planta en la segunda posición

El UCAM Murcia logró su segundo objetivo al vencer Recreativo de Huelva (1-2). Ambos equipos disputaban su partido aplazado, en el que los universitarios se jugaban el entrar en los puestos de play off. Germán Crespo sabía que no tenía mucho crédito más para seguir en el banquillo y necesitaba ganar. Así hicieron Juanma Bravo y Mizzian, los autores de los dos tantos, que dejan a los suyos en segunda posición. El técnico cordobés todavía no tiene todo asegurado, ya que aún le queda el encuentro del próximo domingo, ante el Real Jaén.

Cuando el esférico se puso a rodar sobre el césped del Nuevo Colombino, Germán Crespo sabía que no podía fallar. El UCAM Murcia tenía la oportunidad de encarar el partido del próximo domingo con una energía diferente. La victoria ante el Recreativo de Huelva le daba la oportunidad de meterse en play off y colocarse en la segunda posición, a tan solo tres puntos del líder de la categoría, el Águilas.

La importancia del duelo no solo la contemplaba Germán Crespo, sino que los jugadores también tenían constancia de lo mucho que se jugaban. Por eso, apareció Juanma Bravo, dentro del área, para controlar el esférico y no perdonar a esa distancia. El UCAM Murcia se puso por delante en el marcador antes del primer cuarto de hora.

La parte complicada ya la habían conseguido, hacerle daño al Recreativo de Huelva. Ahora les tocaba mantener ese resultado ante la crecida del equipo local. Gracias al buen trabajo en la zona de atrás, los de Germán Crespo se marcharon a vestuarios habiendo defendido el marcador a su favor.

En el segundo acto, el UCAM Murcia lo intentó de muchas maneras, pero sin tener éxito. Hasta que en los últimos instantes del encuentro, Mizzian apareció para hacer el gol de la tranquilidad. Ya entrados en el alargue, Bernal recortó distancias para los suyos, pero ya era demasiado tarde.

El UCAM Murcia logró su objetivo, consiguiendo la victoria en Huelva, y la segunda seguida en esta semana clave. El siguiente objetivo que tienen los universitarios es el Jaén a domicilio el próximo domingo.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Jero, Bonaque, José Carlos (Bernal, 78’), Paolo (Vela, 78’), Mena, Domínguez (Caye, 58’), Arcos (Da Costa, 62’), Iván Romero, López (Juancho, 78’), Néstor Senra y Roni.

UCAM Murcia: Ackerman, Javi Ramírez, Fer Román, Alvarito (Soto, 46’), Urcelay, Pablo Hernández, Juanma Bravo, (Aquino, 61’), Ale Marín (Ñito González, 71’), Pontones (Sevila, 46’), Mizzian (Álex Bueno, 88’) y Héctor Fernández.

Goles: 0-1.Min. 12: Juanma Bravo. 0-2.Min. 86: Mizzian. 1-2.Min. 93: Bernal.

Árbitros: Carlos Agraz. Amarilla para los visitantes, Alvarito y Pontones.

Campo: Nuevo Colombino