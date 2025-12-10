El UCAM Murcia inicia en el Top 16 de la FIBA Europe Cup veinte días sin tregua

El UCAM Murcia CB arranca hoy (20:30 horas, Popular Televisón) una serie de cuatro partidos en el Palacio de los Deportes en veinte días con el compromiso, a priori, más asequible de todo el mes de diciembre. El equipo de Sito Alonso, que ha ganado nueve de sus últimos diez encuentros entre ACB y FIBA Europe Cup, quiere prolongar su estado de gracia ante el Falco Vulcano húngaro en el inicio del Top 16 de la competición europea, donde debe acabar primero o segundo de su grupo para acceder a los cuartos de final.

Con la mente puesta en lo que se le viene encima -este domingo el Joventut y el siguiente el Valencia Basket- y veinte días sin tregua que acabarán el día 30 con la visita del Real Madrid al Palacio, el técnico volverá hoy a las rotaciones. Después del desgaste sufrido en el duelo del pasado sábado ante el Burgos, donde varios jugadores estuvieron muy por encima de los veinte minutos disputados, la incógnita es si solo meterá en la convocatoria a Rubén López de la Torre y Dani García o si también recurrirá a Joao Neves o Lee Aaliya, aunque este último regresó con problemas físicos de la Ventanas FIBA, donde estuvo con la selección absoluta de Argentina. Pero arrancar con una victoria esta ronda de la FIBA Europe Cup también es importante, puesto que el margen de error es mínimo para agarrar esa primera plaza que da ventaja de campo en los cuartos de final.

Un rival de sobra conocido

Esta noche tendrá el UCAM como rival a un equipo al que ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones en la Basketball Champions League en las temporadas 2022-2023 y 2024-2025. Solo en una ocasión, en la primera, salieron triunfadores los húngaros que, en cualquier caso, nunca se lo han puesto fácil a los universitarios.

El Falco, que también cayó en la ronda previa de la Champions, fue segundo de su grupo de la primera ronda de la Europe Cup, donde coincidió con el Casademont Zaragoza, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas. Los triunfos en los dos últimos partidos fuera de casa le dieron el pasaporte al conjunto que lidera en la pista Zoltán Perl, un alero de 1,95 metros al que conoce bien el UCAM puesto que ya estaba en el equipo en los anteriores enfrentamientos. El húngaro, que tuvo un paso efímero por el Movistar Estudiantes en la temporada 2018-2019, está promediando 17,7 puntos.

Imagen del partido UCAM Murcia-Falco de la pasada temporada / Juan Carlos Caval

Un rival con plantilla amplia

Pero hay otros tres jugadores más que están en dobles dígitos en el equipo de Szombathely. Son el base Strahinja Jovanovic (10 y 6,3 asistencias), el pívot británico Jubrile Belo (10,3 y 4,5 rebotes) y el también base húngaro Benedk Varadi (11 y 3,8 asistencias). El serbio Aleksa Novakovic y el polaco Szymon Wojcik, ambos ala pívots, al igual que el pívot Ákos Keller son también jugadores con gran peso en el juego del equipo que dirige el serbio Milos Konakov. Se trata de un conjunto con una rotación de diez jugadores y donde solo dos de los doce de cada partido disfrutan de menos de una decena de minutos de media.

El Madrid, entre 50 y 70 euros

El UCAM recibirá al Madrid el próximo 30 de diciembre a las nueve de la noche. Las entradas están a la venta en la web compralaentrada.com. Ya están agotadas todas las del anillo inferior, y el resto que están disponibles tienen precios entre los 50 y los 70 euros para los adultos.