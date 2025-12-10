La gestión europea del UCAM Murcia tumba al Falco

El UCAM Murcia CB continúa recogiendo frutos de su gestión entre semana en la FIBA Europe Cup. El último ha sido una cómoda y aplastante victoria ante el Falco Szombathely húngaro en la apertura del Top-16, lo que le permite dominar y marcar territorio en su grupo (97-67). El conjunto universitario, sin el pívot Devontae Cacok ni el ala-pívot Toni Nakic, ambos fuera de la convocatoria debido a la política de rotaciones para esta competición, ha logrado sumar su primer triunfo en esta ronda prácticamente sin secuelas aparentes.

No necesitó meter la quinta marcha, salvo en algunos tramos de la primera parte, para imponerse a un rival que llegó a la capital del Segura tras alcanzar esta ronda como el sexto mejor segundo y con una rotación corta. Algo muy peligroso ante un UCAM Murcia que, incluso a medio gas, es capaz de dinamitar los partidos en un abrir y cerrar de ojos. Y en eso se está convirtiendo en un experto un David DeJulius que si bien apenas estuvo 12 minutos en pista, fueron suficientes para desequilibrar la balanza con su capacidad para romper a los defensas y acierto desde el triple (15 puntos, con 5/5 desde el perímetro).

Al base se sumaron en la anotación Forrest (13), Ennis (13) y Emanuel Cate (14), quienes llegaron a los dobles dígitos, en un partido que arrancó de forma brillante con un parcial de 10-0, pero que apareció un Falco respondón y que supo rehacerse en los primeros minutos hasta llegar a dominar el marcador. Sin embargo, a partir del segundo cuarto, el equipo de Sito Alonso encontró el punto necesario entre acierto y gestión para mantener a raya a un rival que ya no pudo hacerle frente.

Quizá la nota negativa fue la poca presencia de un Hicks que no aprovechó el viento a favor para marcharse con buenas sensaciones, con solo cinco minutos en pista, en un día en el que los menos habituales (y jugadores con menos carga de minutos como Radebaugh) terminaron por cerrar la victoria en el último cuarto.

Un arranque esfervescente

Arrancó el UCAM el primer cuarto con un parcial de 10-0 que rápidamente tuvo que cortar con tiempo muerto el Falco después de dos triples consecutivos de David DeJulius. El arranque comenzó algo frío, antes de que los universitarios comenzasen a carburar, tras hacerse daño en la primera acción un Belo-Osagie que posteriormente pudo regresar a pista. Y lo hizo cuando su equipo ya había recuperado terreno. Porque el Falco le devolvió el golpe sobre la mesa a los de Sito Alonso con un 0-6 que sirvió como aviso (13-6). Con las rotaciones, el UCAM encontró mayor velocidad en su juego con la entrada de Forrest, sin embargo, perdió algo de solidez defensiva y eso permitió al cuadro húngaro acercarse más. Tanto, que un triple de Whelan, exjugador del Real Murcia Baloncesto, le colocó por delante 16-17. El UCAM trató reaccionar, pero ya era demasiado tarde para hacerlo sin dar un acelerón en su juego tras una canasta de Sant-Roos en la que sacó el adicional (19-20).

Advertencia del Falco

Cinco puntos consecutivos de Varadi, con un triple y una buena entrada a canasta, fue la advertencia de que el Falco iba totalmente en serio en el Palacio, por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso con tiempo muerto (22-25). No conseguía dar con la tecla el equipo universitario para ser más constante, especialmente en defensa, pese a la entrada de Dani García y Rubén López de la Torre. De hecho, una falta del base sobre Jovanovic acabó con una técnica a Sito Alonso por protestar y en la siguiente acción fue el ala-pívot el que puso la igualdad (26-26). Restaban cinco para el descanso y llegó la mejoría desde atrás con un Raieste imperial en el rebote (32-28). Consiguió subir revoluciones el equipo universitario, y eso le permitió dar un pequeño arreón con Ennis y un triple de Falk que le permitía tomar oxígeno (41-32). Aunque no fue suficiente para marcharse con tranquilidad al descanso (44-38).

DeJulius rompe en la segunda parte

El UCAM trató de elevar el listón con su salida en la segunda parte, donde las canastas de Sant-Roos y DeJulius le permitieron contar con diez puntos de ventaja en los primeros compases (51-41). El base norteamericano volvió sacar su repertorio de 'highlights' para dejar rota a la defensa de Falco y dinamitar el partido desde el perímetro con su cuarto triple. Además, una nueva acción de Ennis terminó por abrir la brecha y el equipo húngaro tuvo que recurrir al tiempo muerto (58-45). Un nuevo triple de DeJulius abrió un parcial de 5-0 que dejó muy tocado ya a su rival, agotado ante un rotación corta y sin poder abusar de las faltas (66-51). No obstante, el UCAM no podía bajar el ritmo, puesto que el Falco aprovechaba cada oportunidad para mantenerse aún a flote en un tercer cuarto que acabó dominando (72-54).

Auto-control en el último cuarto

Dos triples de Radebaugh para estrenar su reciente paternidad terminaron por romper un último cuarto en el que el UCAM buscaba ya sentenciar la victoria con un ojo puesto también en el marcador para obtener la máxima diferencia posible y contar con ese plus en este Top-16 ante los húngaros (86-59). Los universitarios comenzaron a gustarse sobre el parqué, y Sito Alonso apostó por un quinteto fresco y plagado de los menos habituales (Dani García, De la Torre, Diagne) junto a Forrest y Radebaugh, quien no estuvo en Burgos el pasado sábado. El conjunto universitario pudo alcanzar los cien puntos en varias ocasiones en las que se tomó con el aro, pero fue Dani García el que cerró el encuentro con un triple para contar con un colchón cómodo de 30 de ventaja (96-67).