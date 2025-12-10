El UCAM Murcia CF, a recuperar terreno perdido

Nueva prueba la que tiene hoy Germán Crespo. Si bien el técnico cordobés paseaba por la cuerda floja con sus últimos resultados, parece que empieza a acercarse a suelo firme. La victoria ante el Xerez CD el pasado sábado le daba una valiosa oportunidad para seguir sentándose en el banquillo universitario. Y hoy podrá recuperar terreno perdido si el UCAM Murcia consigue ganar su partido aplazado ante el Recreativo de Huelva, y es que una victoria le dejaría a solo tres puntos del líder. El encuentro se podrá seguir a través de FootballClub a partir de las 15:00 horas.

El club sabía que esta semana era clave. De no conseguir los resultados, y no situarse en la zona alta de la clasificación, la continuidad de Germán Crespo en el UCAM Murcia peligraba. No es la primera vez que la directiva universitaria toma una decisión de esta magnitud en mitad de temporada. Víctor Cea, con el club en play off, fue cesado en el mes de diciembre por no poder vencer fuera de casa. El cordobés aún tiene dos partidos por delante para poder darle la vuelta a la situación y poder llegar al 2026 como el director de orquesta de los universitarios.

Para este duelo clave en el campo del Recreativo de Huelva, Germán Crespo tendrá que apañárselas para rotar a algunos jugadores y no cargarles de minutos. En portería estará Ackermann; Álex Bueno y Sevila, por los carriles, con Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga; Urcely y Juanma Bravo formará el doble pivote; y Soto, más adelantado; Ale Marín y Xente en las bandas, y Aquino en la delantera.

Un rival en peligro

El Recreativo de Huelva llega a este duelo aplazado en una situación de peligro. El Decano está a tan solo un punto de distancia de la zona roja. Los de Arturo García necesitan esta victoria para poder estar tranquilos y alejarse de esos puestos de descenso. En sus últimos cuatro enfrentamientos han sacado dos empates y dos derrotas, por lo que no les vendría mal llevarse los tres puntos.