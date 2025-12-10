Pellegrini: «¿El Real Murcia anda bien?»

A la quinta salió la bola del Real Murcia en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey celebrado ayer en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y la quinta bola no tenía premio gordo. Porque el Real Madrid y el Barcelona, al igual que Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, ya tenían rival. Pero, después de tantos años alejado del fútbol profesional, cualquier equipo de Primera iba a ser bienvenido para la afición murcianista, y la afición murcianista disfrutará la próxima semana de la visita a Nueva Condomina del Real Betis. Solo unas horas después de que se conociera el enfrentamiento, la Federación anunció que el encuentro se jugará el jueves 18 de diciembre a las 21.00 horas (Movistar), y es que da la casualidad que los verdiblancos juegan en liga el lunes anterior.

Cuando te enfrentas a un equipo de Primera División, necesitas pocos informes de scouting para que te asesoren sobre el rival. De hecho, nada más salir la bola del Betis, los aficionados granas ya pensaban en la visita a Nueva Condomina de futbolistas como Antony, Abde, Lo Celso, Ruibal o Héctor Bellerín. Todo lo contrario ocurrió en el Benito Villamarín. Solo hay que ver la reacción de Manuel Pellegrini tras enterarse de que el Real Murcia sería su rival en la siguiente ronda de la Copa del Rey.

En un vídeo publicado por la web de El Desmarque, el técnico bético, que se encontraba junto a sus futbolistas firmando autógrafos en un acto navideño con la cantera, preguntaba tanto a Ez Abde y a Marc Bartra sobre el conjunto grana. «¿Es de Primera RFEF o de Segunda RFEF? ¿Anda bien el Real Murcia?», se escuchaba a Pellegrini, al que sus jugadores no pudieron ayudarle demasiado a responder sus dudas sobre el rival copero.

Tendrá apenas una semana el técnico chileno para estudiar a los de Colunga, y es que antes del duelo ante el Real Murcia, el Betis tendrá otros dos enfrentamientos. Este jueves disputan la sexta jornada de la Europa League visitando al Dinamo Zagreb, mientras que el lunes 15 de diciembre a las 21.00 horas jugarán en Vallecas frente al Rayo. Si a esos dos partidos le sumamos la visita a Nueva Condomina que será el jueves 18 a las 21.00, los verdiblancos tienen que afrontar de forma consecutiva tres choques a domicilio. Aunque en lo que va de temporada no se le ha dado nada mal al Betis jugar lejos de su estadio. No saben lo que es perder ni en Liga, ni en Europa League ni en Copa.

El Betis, de goleada en goleada

Si el Real Murcia ha superado al Antequera -la eliminatoria se resolvió en los penaltis- y al Cádiz para llegar a estos dieciseisavos de final, el Betis se coló en la tercera ronda tras dos goleadas. Primero arrolló al Palma del Río por 1-7, para hace una semana sentenciar de forma fácil al Torrent.

No están especulando los de Pellegrini en una competición que ganó en 2022. En estas primeras rondas, en las que el chileno ha apostado por futbolistas con menos minutos, el gran destacado está siendo Riquelme, que ha anotado hasta 5 goles.

«Es un premio»

Bajar los ánimos del Betis en la Copa será el objetivo del Real Murcia de Colunga. El técnico grana, que ha convertido a los granas en un equipo imparable, se refería ayer a esta eliminatoria como «un premio», destacando que será una «experiencia brutal» tanto para los jugadores como los aficionados, y dejando claro que van a salir a «hacerles daño para intentar ganar».

El Real Murcia afrontará esta eliminatoria en un gran estado de forma. La victoria este lunes en el derbi ante el FC Cartagena confirma a los murcianistas como el equipo a batir del Grupo II, y es que acumulan seis jornadas sin perder, sumando 16 puntos de dieciocho posibles, lo que les ha permitido pasar de estar en descenso a meterse de lleno en la lucha por el play off -ahora mismo es cuarto- y empezar a soñar con el liderato, aunque esa primera posición todavía queda lejos. Y es que el Atlético B encabeza la tabla con 4 puntos más que los murcianistas, una distancia que puede agrandarse si gana hoy su partido aplazado ante el Marbella.

A esa gran racha en liga hay que sumar la buena trayectoria en Copa, eliminando hace una semana al Cádiz de Segunda División (3-2), al que llegaron a ir ganando al descanso por 3-0.

La última visita, en diciembre de 2009

Dieciséis años después se volverán a ver las caras el Real Murcia y el Real Betis en Nueva Condomina. Y es que para encontrar la última visita de los verdiblancos al recinto murciano hay que remontarse a diciembre de 2009. En aquella temporada 09-10, en la que ambos equipos competían en Segunda División, el Betis no salió bien parado de su partido en Murcia, y es que el equipo grana, entonces entrenado por José González, se llevó la victoria gracias a los goles de Capdevila en el minuto 3 y de Isaac en el 8. En apenas 10 minutos crucificaron los de Nueva Condomina a los béticos.

En esa misma temporada, ya en el Benito Villamarín, el resultado fue de empate a uno. Se adelantaron los locales con un gol de Juanma, pero en el 62 Capdevila salvaba un punto para el Real Murcia.

Hasta 66 veces se han enfrentado Real Murcia y Betis a lo largo de la historia, siendo el balance positivo para los sevillanos. 33 victorias han caído del lado bético, por 19 triunfos de los murcianistas. En catorce ocasiones empataron.

Dos precedentes en Copa

Los dos primeros partidos de la historia entre estos dos contendientes fueron en la liguilla de la edición 1927/28 de la Copa del Rey, en el grupo IV que lideró el Murcia -clasificado para los cuartos de final- y del que fue penúltimo el Betis tras jugar también frente al Valencia, al Cartagena, al Sevilla y al Levante. La primera vuelta se cerró con un 1-3 de los murcianos en el campo del Patronato, donde Carrasco adelantó a los locales pero remontaron Castro, García Puerta y Zamoreta, y el Betis devolvió la visita en la última jornada, donde cosechó un 3-2 con doblete de Zamoreta y gol de García Puerta para los locales y tantos andaluces de Carrasco y León.

El otro enfrentamiento copero entre Betis y Murcia, en los dieciseisavos de final de la edición 1960-61, los béticos ganaron ambos encuentros: 1-0 en la ida, con gol de Bosch, y 1-2 en La Condomina.