Fútbol
El Internacional de Cartagena FC se impone en el Memorial Rosendo Carrión
Gaspar Zamora
El Internacional de Cartagena FC fue el ganador de la novena edición del Memorial Rosendo Carrión, que es disputó en el Estadio Municipal Mundial 82 en recuerdo de un futbolista aficonado que falleció de un infarto en 2016 cuando tenía 45 años de edad. El equipo capitaneado por Javier Castro, que a su vez fue uno de los organizadores del evento, venció en la final al anfitrión, EF San Ginés. La tercera posición fue para Copicar-Amigos de Rosendo, siendo el cuarto Carthagoluz-AD Trinidad, quinto Portapasos de San Pedro, y sexto, Tercio Viejo de Alcantarilla. En el partido de féminas resultaron campeonas las chicas de la EF San Ginés, que superaron al CD La Soledad por 3-0 en un torneo marcador por la deportividad.
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- Adiós de Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- El Real Murcia se sube a la chepa del FC Cartagena en el derbi
- Fuertes medidas de seguridad antes del derbi FC Cartagena-Real Murcia
- Piden la exención del IVA a quien facture menos de 85.000 euros
- FC Cartagena y Real Murcia reviven el derbi con las espadas en alto