El Internacional de Cartagena FC se impone en el Memorial Rosendo Carrión

El Internacional de Cartagena FC fue el ganador de la novena edición del Memorial Rosendo Carrión, que es disputó en el Estadio Municipal Mundial 82 en recuerdo de un futbolista aficonado que falleció de un infarto en 2016 cuando tenía 45 años de edad. El equipo capitaneado por Javier Castro, que a su vez fue uno de los organizadores del evento, venció en la final al anfitrión, EF San Ginés. La tercera posición fue para Copicar-Amigos de Rosendo, siendo el cuarto Carthagoluz-AD Trinidad, quinto Portapasos de San Pedro, y sexto, Tercio Viejo de Alcantarilla. En el partido de féminas resultaron campeonas las chicas de la EF San Ginés, que superaron al CD La Soledad por 3-0 en un torneo marcador por la deportividad.