Baloncesto
FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Falco, en directo
Sigue cuarto a cuarto la primera jornada de la segunda ronda de la competición europea que está disputando el conjunto universitario
En directo: UCAM Murcia-Falco Szombathely (20.30 horas, Popular TV)
El pívot Devontae Cacok y el ala-pívot Toni Nakic se han quedado fuera de la convocatoria para este partido, en su lugar entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo K de la FIBA Europe Cup
- Previa: El UCAM inicia el Top 16 con veinte días sin tregua
