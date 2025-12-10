Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Falco, en directo

Sigue cuarto a cuarto la primera jornada de la segunda ronda de la competición europea que está disputando el conjunto universitario

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada. / Juan Carlos Caval

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia-Falco Szombathely (20.30 horas, Popular TV)

El pívot Devontae Cacok y el ala-pívot Toni Nakic se han quedado fuera de la convocatoria para este partido, en su lugar entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre

