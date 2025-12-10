El FC Cartagena de Javi Rey involuciona en el último mes

Llegó Javi Rey al Fútbol Club Cartagena con una idea muy marcada de juego. Vino a ser protagonista con balón, marcar el ritmo de los partidos y colocar al cuadro portuario entre los mejores equipos de la categoría con buen fútbol. Para otro objetivo, “se habría quedado en Galicia” según sus propias palabras. A falta de cuatro fechas para alcanzar el ecuador de la temporada, lo está consiguiendo. Tiene al equipo en play off. Pero el juego del conjunto albinegro parece no evolucionar y los problemas no se corrigen.

El Cartagena ha sufrido dos fuertes golpes en una misma semana. El primero, contra el Valencia, llegó por culpa de la ilusión y el gran partido, por encima de las expectativas, que realizó el equipo. El penalti fallado y el gol en contra en la última jugada ‘mataron’ el ánimo de un grupo obligado a reponerse. El derbi, cuatro días después, puede haber dejado incluso peor a los cartageneristas. Pero, ¿ha sido casual este doble varapalo en el examen más difícil?

La cuestión viene desde lejos. Concretamente, desde verano. Cuando se confeccionó la plantilla a salto de mata en medio de una supuesta transición ordenada que ha finalizado ahora, más de cuatro meses después. A Rey se le prometió un equipo con unas características acordes a su idea futbolística. Ahora se ven las carencias y necesidades de esa plantilla ideada por unos y pagada por otros. Falta de generación, falta de gol, carencias defensivas y fondo de armario demasiado estrecho.

Tienen todos estos puntos en común los dos últimos partidos disputados en el Cartagonova. Si bien es cierto que ante el Valencia no faltaron las ocasiones, estas llegaron más por el contragolpe que por la elaboración. Lo que faltó ante los chés fue puntería. Demasiado cruzado, demasiado alto, o demasiado centrado. Sólo uno de los seis tiros a puerta fue dentro. Contra el Real Murcia escasearon las grandes oportunidades y con ello ganaron más peso en el partido. Las dos opciones claras para marcar el empate en la primera mitad marcan el límite de este equipo con su escasa mordiente ofensiva.

Poco gol

Esto no solo ha ocurrido en la última semana. Lleva tiempo flaqueando el Cartagena en ataque. Sólo en cinco partidos de los diecisiete disputados hasta el momento ha conseguido marcar dos goles o más el cuadro portuario. En otros ocho se ha quedado sin ver portería. Un bagaje impensable para un equipo que pretende ascender. La rentabilidad de su goles -es el conjunto menos goleador de los cinco primeros- y los empates le han mantenido en la compactada zona alta.

Despistes defensivos

Y no toda la culpa la tiene el ataque. Los despistes defensivos le han costado muchos goles en contra al Cartagena desde el inicio de la temporada. Individuales o grupales, los errores dieron el pase a la siguiente ronda de Copa al Valencia y el derbi al Real Murcia. Llama la atención por encima del resto la defensa del área a balón parado o balones aéreos.

Desde principios del curso, el Cartagena ha recibido ocho goles en jugada a balón parado y no ha aprendido de sus fallos. En todos los partidos en los que ha recibido al menos un gol el cuadro portuario, ha concedido a balón parado: Atlético Madrileño, Hércules, Sanluqueño, Villarreal B, Teruel, Europa y Valencia han batido de esta forma la meta albinegra. El último tanto, tras error clamoroso del portero, decidió el derbi regional.

Banquillo justo

Además de las cuestiones ofensiva y defensiva, al Cartagena le falta banquillo. Empezando por la posición del central, que no tiene recambio natural debido a las lesiones de Fran Vélez y Marco Carrascal y a las cesiones de Pablo Moyá y Luca Lohr al Arenteiro. Hay demasiados futbolistas que no están aportando lo que de ellos se esperaba. Casi todos, de centro del campo hacia delante: Chuca, Ander Martín, Diego Gómez, Nacho Sánchez u Ortuño.

Si estos futbolistas no ofrecen el refresco que necesitan Luismi, Kevin o Chiki, los futbolistas más utilizados en el ataque cartagenero, el equipo pierde capacidad de reacción. Además, el plan de rotaciones de Javi Rey, diseñado para repartir los minutos y conseguir la máxima competitividad, se ve afectado hasta el punto de ser inviable. Esto se está notando cada vez más conforme avanza la temporada y se acumulan los minutos.

En ese punto se encuentra un FC Cartagena que comenzó mejor la temporada y que ha ido perdiendo fuelle debido a estos y otros factores. El equipo de Javi Rey parece involucionar en su juego y en su idea futbolística. Tiene cuatro partidos para corregir su rumbo antes del ecuador de la temporada y valorar el objetivo que quiere perseguir.