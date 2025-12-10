Las entradas para el Real Murcia-Real Betis, a la venta

El Real Murcia ha hecho oficiales los precios de las entradas para el partido Real Murcia-Real Betis de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputará el próximo jueves 18 de diciembre a las nueve de la noche. La eliminatoria es a partido único.

Los abonados granas tendrá que pagar 15 euros en los fondos, 18 euros en la grada lateral y 20 euros en la tribuna. Para los niños hay una entrada única de 9 euros.

Asimismo, el resto de aficionados pagarán 22 euros en los fondos, 25 en la grada lateral y 30 en tribuna. Los niños, 15 euros.

Las localidades se pueden comprar a través de la web del club y en compralaentrada.com, así como de manera presencial en el estadio en el Acceso VIP (puerta 2). Los abonados también que no deseen acudir al partido tienen de plazo hasta este próximo domingo, a las dos de la tarde, para liberar sus asientos.

La última visita, en diciembre de 2009

Dieciséis años después se volverán a ver las caras el Real Murcia y el Real Betis en Nueva Condomina. Y es que para encontrar la última visita de los verdiblancos al recinto murciano hay que remontarse a diciembre de 2009. En aquella temporada 09-10, en la que ambos equipos competían en Segunda División, el Betis no salió bien parado de su partido en Murcia, y es que el equipo grana, entonces entrenado por José González, se llevó la victoria gracias a los goles de Capdevila en el minuto 3 y de Isaac en el 8. En apenas 10 minutos crucificaron los de Nueva Condomina a los béticos.

Pellegrini da instrucciones a Aitor Ruibal durante el partido ante el Barça. / EFE

En esa misma temporada, ya en el Benito Villamarín, el resultado fue de empate a uno. Se adelantaron los locales con un gol de Juanma, pero en el 62 Capdevila salvaba un punto para el Real Murcia.

Hasta 66 veces se han enfrentado Real Murcia y Betis a lo largo de la historia, siendo el balance positivo para los sevillanos. 33 victorias han caído del lado bético, por 19 triunfos de los murcianistas. En catorce ocasiones empataron.

Dos precedentes en Copa

Los dos primeros partidos de la historia entre estos dos contendientes fueron en la liguilla de la edición 1927/28 de la Copa del Rey, en el grupo IV que lideró el Murcia -clasificado para los cuartos de final- y del que fue penúltimo el Betis tras jugar también frente al Valencia, al Cartagena, al Sevilla y al Levante. La primera vuelta se cerró con un 1-3 de los murcianos en el campo del Patronato, donde Carrasco adelantó a los locales pero remontaron Castro, García Puerta y Zamoreta, y el Betis devolvió la visita en la última jornada, donde cosechó un 3-2 con doblete de Zamoreta y gol de García Puerta para los locales y tantos andaluces de Carrasco y León.

El otro enfrentamiento copero entre Betis y Murcia, en los dieciseisavos de final de la edición 1960-61, los béticos ganaron ambos encuentros: 1-0 en la ida, con gol de Bosch, y 1-2 en La Condomina.