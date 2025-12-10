Los abonos para la Copa del Rey de baloncesto, a la venta el miércoles 17

El próximo miércoles 17 de diciembre saldrán a la venta los abonos para la Copa del Rey de Valencia, donde el UCAM Mucia CB tiene muchas opciones de estar entre los ocho participantes gracias a su balance de siete victorias y dos derrotas después de nueve jornadas de competición. Son muchos los aficionados del equipo universitario que quieren estar en la cita, dada también la proximidad de la ciudad donde se celebra. Pero los que quieran estar en este evento tendrán que rascarse el bolsillo porque los precios están entre los 155 euros del anillo superior del Roig Arena, que son las localidades más baratas, y los 770 de la categoría Golden.

Imagen exterior del Roig Arena de Valencia / VORO CONTRERAS

Según ha anunciado la ACB, se pondrán a la venta el día 17 a partir de las 13:00 horas en la web tickets.acb.com. La adquisición del abono dará derecho a ver los encuentros de cuartos de final, que se disputarán el jueves 18 y el viernes 20 de febrero, las semifinales, el sábado 21, y la final, el domingo 22.

Nueve categorías

La ACB ha diseñado nueve categorías principales de precios que van desde 155 euros, con todo el anillo superior (44% del aforo a la venta) repartido entre las dos categorías más baratas (155 y 225 euros). En el resto del pabellón los precios serán de 285 euros en la categoría 5; 325 en la 4; 390 en la 3; 485 en la 2; 560 en la 1; 680 en Silver; y 770 en Golden. Además, también hay sillas de pie de pista al precio de 1.800 euros. En el precio no se incluyen los gastos de gestión, que son de un 2% hasta un máximo de 15 euros. Solo se podrán adquirir un máximo de seis abonos por operación.

Precios de los abonos de la Copa del Rey de Valencia 20206 / ACB

En las categorías 6 y 7 no se asignará asiento en el momento del sorteo, puesto que estas zonas serán donde se ubicarán las aficiones de los diferentes equipos por separado cuando se conozcan los clasificados. Los clubes dispondrán cada uno de 262 abonos que gestionarán exclusivamente a través de sus canales.