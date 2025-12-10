Entre 5 y 10 euros costará ver el Lorca Deportiva-Águilas

El esperado derbi comarcal que va a enfrentar al Lorca Deportiva y al Águilas se va a disputar este domingo a las cinco en el estadio Artés Carrasco. No será como los aficionados lorquinistas habían soñado, ya que de haber ganado en Lebrija al Atlético Antoniano, y tras el triunfo del Águilas, quizá hubiera estado en juego el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF.

El equipo de Adrián Hernández sí llega con los deberes hechos, ya que la pasada jornada derrotó a otro gallito, La Unión, en el Centenario El Rubial. Los lorquinos, por su parte, tras cosechar siete victorias consecutivas, fueron frenados en seco por el Atlético Antoniano, que explotó las condiciones de su terreno de juego para derrotar a un Lorca que había trabajado durante la semana lo que le podía pasar, pero no fue suficiente. El balón parado y los saques de banda condenaron a los blanquiazules.

El Águilas FC es líder destacado del grupo con 28 puntos, cuatro más que el Lorca Deportiva, que aparece segundo a la espera de lo que haga hoy el UCAM ante el Recreativo de Huelva.

Abonados gratis

La directiva del Lorca Deportiva quiere que el partido ante el líder sea una fiesta. Por ello los precios fijados son bastante asequibles. Los abonados del equipo lorquino no pagarán, mientras que al resto de aficionados les costará entre cinco y diez euros, dependiendo de la zona donde quieran ubicarse.

En el apartado deportivo, el técnico aguileño del Lorca Deportiva, Sebas López, va a poder contar con Jaime Escobar y Willy, sancionados la pasada jornada. Son dudas Spinman y Fromsa, ambos con problemas físicos.

Las gradas del estadio Artés Carrasco podrían registrar la mejor entrada de la temporada. Hace dos jornadas asistieron cuatro mil espectadores, la mitad del aforo.