El UCAM, en la segunda fase de la FIBA Europe Cup: las claves y los rivales

Un rival al que ya se enfrentó en dos ocasiones en el Top 16 de la Basketball Champions League, y otros dos inéditos, son los nuevos retos que tiene el UCAM Murcia CB en la segunda ronda de la FIBA Europe Cup, que se abre mañana miércoles en el Palacio de los Deportes (20:30 horas, Popular) con la visita del Falco Vulcano húngaro.

La segunda fase es como el Top 16 de la BCL, con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Solo los dos primeros avanzarán a los cuartos de final, eliminatorias que ya se disputarán, al igual que las semifinales y la final, a dos encuentros, el primero de ellos en la cancha del peor clasificado.

El UCAM Murcia es el favorito de su grupo para quedar campeón. En caso de confirmar los pronósticos, en cuartos de enfrentaría al segundo del grupo L, donde están el CSM CSU Raiffeisen Oradea de Rumanía, el Cedevita Junior de Croacia, el Pallacanestro Reggiana italiano, en el que juega Troy Caupain, y el KK Bosna BH Telecom de Bosnia, el único equipo que fue capaz de batir a los murcianistas en la primera ronda.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, en el partido ante el Start Lublin de la fase previa de Champions. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El Falco, un rival conocido

Pero antes de eso, el UCAM tiene que enfrentarse al Falco Vulcano húngaro, al Rostock Seawolves alemán y al Energa Trefl Sopot polaco. En el primer duelo se medirá a un Falco que fue segundo de su grupo, en el que estaba el Casademont Zaragoza, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas. los triunfos en los dos últimos partidos fuera de casa le dieron el pasaporte al conjunto que lidera en la pista Zoltán Perl, un alero de 1,95 metros al que conoce bien el UCAM puesto que ya estaba en el equipo en los anteriores enfrentamientos. El húngaro, que tuvo un paso efímero por el Movistar Estudiantes en la temporada 2018-2019, está promediando 17,7 puntos. Pero hay otros tres jugadores más que están en dobles dígitos en el equipo de Szombathely. Son el base Strahinja Jovanovic (10 y 6,3 asistencias), el pívot británico Jubrile Belo (10,3 y 4,5 rebotes) y el también base húngaro Benedk Varadi (11 y 3,8 asistencias).

El Trefl Sopot, con un ataque prolífico

El siguiente rival, el miércoles 17, será el Trefl Sopot polaco, que acabó también la primera ronda con un 4-2 y se clasificó campeón del grupo I. Su principal virtud está en ataque, donde está promediando 92 puntos. Kasper Suurorg, un base estonio con una media de 16,54 puntos y 4,5 asistencias, fue el más destacado. Mindaugas Kacinas, ala pívot lituano (13,7 puntos), el escolta estadounidense Paul Edwards Scruggs (13,3 puntos y 5,2 asistencias) y el pívot polaco Mikolaj Witlinski (11,8 puntos y 6,2 rebotes) también tienen un papel protagonista en la plantilla que dirige Mikko Larkas.

El Rostock Seawolves, el rival a batir

Y para cerrar la primera vuelta, los universitarios recibirán ya en 2026, el 14 de enero, al Rostock Seawolves alemán, un equipo que también fue campeón de su grupo con un 5-1 y que solo perdió un partido, frente al Oporto portugués. Los germanos, liderados por el base TJ Crockett Jr., ex del Lowen Braunschweig, con una media de 17,3 puntos, y el pívot Owen Klassen, con 8,2 rebotes y 1,3 tapones. A priori, el Rostock es el rival a batir.