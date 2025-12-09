El Real Murcia vuela como el ‘Ave Fénix’ en el derbi

El Real Murcia se ha convertido en el ‘Ave Fénix’ del Grupo II de Primera RFEF. El equipo grana, que hace poco más de un mes estaba prácticamente hundido en la clasificación, ha sabido resurgir de sus cenizas. No solo eso. El Real Murcia se ha convertido en un equipo imparable, inmortal. Lo confirmó este lunes en el derbi ante el FC Cartagena. Si alguien tenía dudas de que los de Colunga pueden volar alto, ayer quedaron despejadas. En su primer examen serio, en el duelo por excedencia de la Región, el Real Murcia se subió a la chepa del eterno rival, un conjunto albinegro que, aunque se mantiene en puestos de play off, vive en un momento de niebla, en al que los pinchazos empiezan a ser más asiduos que las victorias.

Ortuño se lamenta en los últimos minutos del partido. | IVÁN URQUIZAR

Y conquistó el Real Murcia el Cartagena con un gol de Héctor Pérez, un tanto del central del Imperial que da pasos de gigante a la misma vez que su equipo empieza a dar miedo a sus rivales. Porque Héctor Pérez marcó el único gol del derbi, y solo la madera evitó que Héctor Pérez metiese el segundo. Un gol a balón parado que premió el buen comienzo del Real Murcia y que condenó a un FC Cartagena al que le pasó demasiada factura el ambiente, sintiéndose más visitantes que locales durante muchos minutos.

Alfredo Ortuño, lamentando una ocasión fallada / Iván Urquízar

Porque si Javi Rey pedía que la sobreexcitación no afectara a los jugadores, no pudo conseguirlo. Fue una mochila muy pesada. Porque el FC Cartagena no supo digerir la presión grana de los primeros minutos, porque Larrea y Fidalgo no impusieron su calidad en el centro del campo y porque Lucho García no alivió a los suyos, saliendo mal en la acción que acabó con el gol de Héctor Pérez. Pero hasta así pudieron adelantarse. Porque la primera gran ocasión la tuvo Luismi Redondo en una acción que comenzaba con un fallo de Antonio David. Sin embargo, con todo a favor, el atacante albinegro se cruzó con un salvador Gazzaniga.

Gazzaniga amargó la tarde a los jugadores albinegros. | IVÁN URQUIZAR

A balón parado

Y mientra que el Cartagena todo le salía mal, al Real Murcia le sucedía todo lo contrario. La cara ofrecida por los granas en los primeros minutos fue la de un equipo hecho y derecho. Supo leer perfectamente cada momento del partido. Se comió el mundo en el inicio, ganó todas las batallas, moviéndose al ritmo de Ekain y mordiendo con la pelea de Pedro León.

El Real Murcia vuela como el ‘Ave Fénix’ en el derbi

El gol de Héctor Pérez premiaba el buen inicio de partido del Real Murcia, un Real Murcia que incluso pudo sentenciar a la media hora en otro remate de Héctor que se estrelló en la madera, un Real Murcia mucho más intenso y que supo jugar mejor con las emociones, un Real Murcia que anuló completamente al FC Cartagena en el Cartagonova.

Gazzaniga y la madera

Un FC Cartagena que, cuando quiso reaccionar, siguió saliéndole todo en contra. Porque ya antes del descanso mereció más, sin embargo, el deseado gol no llegó. Y todo gracias al trabajo defensivo, donde se remangaron futbolistas como Isi Gómez, salvador al robar un balón a Kevin. La mejor la tuvo Diego Gómez, pero no aprovechó un ‘caramelo’ de Perejón. Su remate en el 40, con todo a favor, se marchó por encima del larguero.

Fue en el minuto 54 cuando llegó la mejor ocasión del Cartagena. Luismi Redondo siguió dando motivos de esperanza a los aficionados albinegros. En el 54 se inventaba el de Plasencia un disparo maravilloso que se estrelló en la escuadra después de que Gazzaniga volase para rozar el esférico con la punta de los dedos.

Pero con el avance de los minutos se vio que el FC Cartagena tenía más opciones que perder que de sacar algo positivo del derbi en el Cartagonova. Porque es verdad que los albinegros eran protagonistas absolutos, llegando a meter en una encrucijada a un Real Murcia que renunció a atacar, pero también es cierto que los albinegros nunca fueron capaces de general verdadero peligro a un rival que ayer volvía a contar con Alberto González en el centro de la defensa.

Abusando de los centros

Porque Javi Rey, por más que movió el banquillo, nunca supo dotar de inspiración a su equipo, un equipo cuya única salida ofensiva eran centros al área que no ponían en ningún aprieto a los visitantes. Solo lo corto del marcador les daba algo de esperanzas, porque sus acciones le desenmascaraban, mostrándole como un equipo sin ideas e incapaz de romper la muralla plantada por Colunga, que con cada cambio reforzaba el centro del campo.

Con ya solo diez minutos por delante, David Vicente se salvó de la roja. Con una amarilla, el lateral hizo una falta que le podría haber mandado a la caseta, sin embargo, el colegiado decidió dejar las cosas como estaban, y ni la petición del Cartagena para que revisase la jugada cambió nada, un respiro para un Real Murcia que estaba jugándose el todo por el todo la defensa del 0-1. De hecho, en el 86, Colunga agotaba su último cambio retirando a Flakus y apostando por Palmberg.

Se la jugó el Real Murcia a defender con uñas y dientes el 0-1, y le salió bien al conjunto grana. Porque el Real Murcia sale ganador del derbi, un derbi en el que se le subió a la chepa al FC Cartagena.