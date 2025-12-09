El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la Copa del Rey

Al Real Murcia no le ha tocado el gordo en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey celebrado este martes en la sede de la Federación. Deseaban los granas poder enfrentarse al Real Madrid o al Barcelona, dos de los equipos de la Supercopa de España, sin embargo tendrán que conformarse con el Real Betis. La bola del conjunto murcianista salió en quinto lugar, cuando ya tenían rival Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, por lo que no había posibilidad de que llegara un gordo a Nueva Condomina. Pero entre los restantes equipos de Primera División, el Real Murcia tuvo suerte, quedando emparejado con el Real Betis de Pellegrini. A la espera de que se confirme la fecha y hora, todo parece indicar que el partido se jugará el próximo jueves.

El último enfrentamiento entre el Real Murcia y el Real Betis fue el 9 de mayo de 2010, cuando ambos equipos militaban en Segunda División. En la visita de los granas al Benito Villamarín, el marcador reflejó un empate a uno. Esa misma temporada, en Nueva Condomina, los murcianistas ganaban 2-0 con goles de Capdevila e Isaac.

El Atlético Baleares, único equipo de Segunda RFEF, jugará con el Athletic de Bilbao. El Ourense, que llega de la Copa Federación, quedó emparejado con el Atlético de Madrid. Los gordos fueron para Talavera y Guadalajara. Los primeros recibirán al Real Madrid, mientras que los segundos jugarán contra el FC Barcelona. El Eldense, que esta campaña milita en Primera RFEF, se medirá a la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat; el Burgos se enfrentará al Getafe y la Cultural, al Levante.

El resto de emparejamientos de equipos de Primera fueron los siguientes: SD Eibar - Elche CF, Deportivo de la Coruña - RCD Mallorca, Racing de Santander - Villarreal, Sporting de Gijón - Valencia CF, SD Huesca - CA Osasuna, Granada - Rayo Vallecano, Albacete Balompié - Celta de Vigo y Deportivo Alavés - Sevilla.

Todas las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre a excepción del Rayo Vallecano-Granada que, al estar los vallecanos en Liga Conferencia, se celebrará el 6 de enero.

En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.