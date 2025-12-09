El palco vive el regreso masivo de las autoridades en el derbi regional

Volvió a llenarse el Estadio Municipal Cartagonova y volvió a llenarse también el palco. Un palco abandonado durante la última etapa de Paco Belmonte y Manolo Breis. En el primer derbi de Alejandro Arribas, comprador de la entidad y futuro presidente, la ‘zona noble’ del estadio albinegro lució repleta de personalidades.

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, tuvo su lugar preferencial días después del encuentro con el propio Alejandro Arribas en el Ayuntamiento. De su equipo de trabajo también asistió José Martínez, concejal de Deportes, y Cristina Mora, concejala de Movilidad y Proyectos Europeos. Arribas tuvo siempre cerca a Víctor Alonso.

No estuvo, por ejemplo, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Fran Sánchez, director general de deportes; Francisco Lucas, delegado del Gobierno; y Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ocuparon el lugar correspondiente a las autoridades regionales.

También hubo presencia de directiva grana. El vicepresidente, Juan José Fernández Nova, ocupó el lugar que dejó vacío Felipe Moreno. La presidenta de la cantera, María del Mar Carrillo, también presenció el encuentro. En cuanto a figuras externas a Real Murcia y Cartagena, se dejaron ver el futbolista del Elche Rafa Mir y los exjugadores albinegros Mariano Sánchez y Víctor Fernández.