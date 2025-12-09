El Murcia espera un ‘regalo’ en el sorteo de la Copa: qué equipo le puede tocar a los granas

El Real Murcia es el único equipo de la Región que estará en el sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, que se llevará a cabo hoy martes 9 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, y se podrá seguir en directo a través de la web de La Opinión y también en Teledeporte, de TVE.

Los encuentros se disputarán el martes 16, el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre en horarios que determinarán los operadores televisivos con derechos, que son Televisión Española y Movistar. También serán eliminatorias a partido único en el campo del equipo de categoría más baja.

Al estar ya clasificados un equipo de Segunda RFEF, el Atlético Baleares, que eliminó al Espanyol, y cinco de Primera RFEF, teniendo entre estos últimos uno de ellos preferencia, el Ourense, por llegar desde la Copa Federación, el conjunto grana solo tiene garantizado que se enfrentará a un Primera División, pero no que sea el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao. Que ‘caiga’ uno de los cuatros conjuntos que disputarán la Supercopa de España y que entran en juego dependerá de la fortuna en el sorteo. Es decir, cuatro para seis, por lo que las posibilidades se reducen.

En el primer bombo estarán Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Dos de ellos se enfrentarán a Atlético Baleares y Ourense, que serán las primeras bolas en salir. A continuación estarán los de Primera RFEF, que son Guadalajara, Talavera de la Reina, Eldense y Real Murcia.

Los equipos clasificados

Primera División: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Real Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Celta, Sevilla y Valencia.

Segunda División: Huesca, Sporting de Gijón, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Burgos , Granada y Racing de Santander.

Primera RFEF: Guadalajara, Talavera, Eldense, Real Murcia y Ourense.

Segunda RFEF: Atlético Baleares.