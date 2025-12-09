El Jimbee debuta en la Copa del Rey ante un peligroso Peñíscola

Gracias a su participación en la UEFA Futsal Champions League, el Jimbee Cartagena quedó exento de disputar las rondas previas de la Copa del Rey. Hoy, a las 20:30 horas (FEF.TV), recibe al Servigroup Peñíscola FS en el Palacio de los Deportes en el duelo correspondiente a los octavos de final.

El sorteo resultó favorable para los cartageneros: jugarán en casa y se medirán a un rival que la pasada campaña fue la gran revelación, pero que este curso, tras una profunda renovación de plantilla, no está mostrando el mismo nivel. En Liga, el conjunto azulón marcha decimotercero con 13 puntos, lejos tanto de los puestos de play off como del descenso.

Pese a ello, en el vestuario rojiblanco se respira un claro ánimo de revancha. La temporada pasada, el Peñíscola se convirtió en su verdugo en ambas competiciones del KO: lo eliminó en la Copa del Rey (5-2) y volvió a hacerlo en la Copa de España de Murcia, en aquella ocasión en los penaltis tras el 2-2. El objetivo del equipo de Duda este año es firmar una temporada histórica y, para ello, mejorar sus registros en todos los torneos.

El Jimbee no atraviesa su mejor momento. Llega a la cita tras el 5-1 ante el débil Luxol St. Andrews en Europa, pero su último duelo de exigencia se saldó con derrota por 1-2 frente a ElPozo Murcia. Sin contar los dos partidos ante el conjunto maltés, acumula cuatro encuentros sin ganar —dos empates y dos derrotas— y la sensación de que al equipo le falta fluidez en su juego.

Para el choque de hoy, Duda recupera a todos sus efectivos salvo Renato, lesionado de larga duración. Tras el encuentro europeo, en el que solo pudo convocar a diez jugadores, el técnico brasileño volverá a disponer de una rotación amplia para afrontar este compromiso copero con mayores garantías. En el cuadro visitante, Santi Valladares recupera a Carles Saladié pero mantiene las ausencias por lesión de Diego Quintela, Nicolás Rosental y Diego Sancho. Tampoco estará por sanción Pablo Muñoz, que fue expulsado por roja directa en el encuentro ante Ribera Navarra. «Es una eliminatoria en la que el que pierde se va fuera. Haremos todo lo posible para eliminar al Jimbee. Ya lo hicimos el año pasado y por qué no hacerlo otra vez», señaló el técnico del club de Castellón.

El último precedente entre ambos clubes se remonta al 13 de septiembre, en la tercera jornada liguera, cuando el Jimbee Cartagena se impuso con claridad por 5-1.