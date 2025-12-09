El Jimbee Cartagena tira de épica para pasar a los cuartos de la Copa del Rey

El Palacio de los Deportes vivió una noche de Copa del Rey tan angustiosa como memorable. El Jimbee Cartagena, que arrastraba semanas de dudas y resultados irregulares, se ganó a pulso un billete para los cuartos de final tras imponerse por 6-4 al Peñíscola en un duelo que exigió corazón, resistencia y una remontada de esas que marcan carácter.

El equipo dirigido por Duda sigue demostrando que no está en su mejor momento y que comete errores que no debería cometer, pero en los momentos difíciles saca siempre su mejor versión.

El choque no pudo empezar mejor para los de Duda: apenas habían transcurrido siete segundos cuando un balón largo encontró la cabeza de Pablo Ramírez. El malagueño prolongó hacia un Gon Castejón que, completamente solo, definió a placer para el 1-0. Pero lo que parecía el prólogo de una noche plácida se convirtió en un espejismo. El Peñíscola, intenso y vertical, le dio la vuelta al choque con tres golpes quirúrgicos que silenciaron el pabellón.

El primero llegó en una acción individual de Matheus Ferreira, que robó en campo propio un balón de Cortés, atravesó la pista sin oposición y batió a Chemi para poner el 1-1. Sin tiempo para asumir el mazazo, un disparo de Araya se estrelló en el larguero y el rechace cayó en los pies de Saladié, que no perdonó el 1-2. La herida se agrandó en el 18, cuando una jugada trenzada por el conjunto de Santi Valladares terminó en la definición cómoda de Juanqui para el 1-3.

El gol de Waltinhoo, justo antes del descanso, devolvió algo de pulso al cuadro portuario. El ala ajustó un disparo a la escuadra y dejó el duelo en 2-3, un marcador que mantenía viva la esperanza de reacción.

Y la reacción llegó. La segunda mitad fue del Jimbee Cartagena, que dio un paso adelante en intensidad y ambición. El empate lo firmó un protagonista inesperado: Chemi. El guardameta avanzó con decisión tras recibir en su área, cruzó la pista y soltó un latigazo que puso en pie a la grada con el 3-3. El 4-3, obra de Cortés, pareció la sentencia. El jugador se redimió del error que propició uno de los tantos visitantes y culminó una gran acción individual que acercaba al Jimbee a la clasificación.

Cortés, autor del cuarto gol / Prensa Jimbee Cartagena

Pero la noche aún guardaba sobresaltos. Con Peñíscola volcado y jugando de cinco, Víctor Pérez cazó un rechace en el último minuto para firmar el 4-4 y mandar el duelo a la prórroga, castigando al Jimbee Cartagena cuando ya tocaba el triunfo con la punta de los dedos.

El tiempo extra, sin embargo, fue breve y rotundo. A los diez segundos, en un guiño al arranque fulgurante del choque, un saque de esquina botado por Pablo Ramírez encontró a Mellado, que empaló el 5-4 definitivo. El tanto, celebrado con rabia, simbolizó la supervivencia de un Jimbee que necesitaba un triunfo así: sufrido, trabajado y ante la adversidad. El choque lo cerró Waltinho a placer con el sexto tanto que aliviaba a una afición que había sufrido durante 46 minutos.

La clasificación no oculta que el equipo sigue lejos de su mejor versión, pero sí evidencia que mantiene intacta su capacidad para competir en noches grandes. Y en la Copa del Rey, eso vale oro.