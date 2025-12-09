Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey

Ya hay fecha y hora para el duelo de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis. Si este martes por la mañana los granas conocían su emparejamiento de la tercera ronda del torneo copero, solo unas horas después la Federación Española de Fútbol ha hecho oficial el cuadro de horarios de los partidos. Como era de esperar, teniendo en cuenta que el Betis jugaría en liga el próximo lunes ante el Rayo Vallecano, el duelo copero en Nueva Condomina tendrá lugar en el último turno. Será el jueves 18 de diciembre a las 21.00 horas y será emitido por Movistar.

El Real Murcia-Real Betis, junto al Atlético Baleares-Atlético de Madrid, cerrarán esta ronda que también se jugará a partido único, pero en la que ya entran en acción los equipos que participarán en la Supercopa de España. Tanto el duelo de los granas como la visita de los rojiblancos a Baleares serán el jueves a las 21.00 de la noche, cerrando una eliminatoria de dieciseisavos que se extenderá desde el martes hasta el mencionado jueves.

Los primeros partidos de esta tercera ronda se jugarán el próximo martes. Ese día se han fijado hasta cinco encuentros. A las siete se disputarán el Eibar-Elche y el Deportivo-Mallorca, a las 20.00 tendrá lugar el Guadalajara-FC Barcelona y a las nueve ha quedado fijado el Eldense-Real Sociedad y el Sporting-Valencia. Todos estos partidos serán emitidos en Movistar.

El Real Madrid, el miércoles 17

El miércoles se jugarán seis partidos. El más destacado será el Talavera-Real Madrid, que comenzará a partir de las nueve de la noche y se emitirá en abierto por La 1. A esa misma hora también tendrá lugar el Alavés-Sevilla. Antes, a las siete, comenzarán el Albacete-Celta, el Racing-Villarreal, la Cultural-Levante y el Huesca-Osasuna.

La tercera ronda finalizará el jueves, día en el que comparecerá el Real Murcia, único equipo que ha sobrevivido de la Región. El enfrentamiento entre el equipo grana y el Real Betis ha sido fijado para ese jueves 18 de diciembre a las 21.00 horas.

A la espera de los precios de las entradas

Una vez establecidos los horarios de los duelos, los aficionados del Real Murcia están pendientes del anuncio de los precios de las entradas para ese duelo en el que el Betis visitará Nueva Condomina. Como ocurrió en la ronda anterior, en la que los de Colunga se enfrentaron al Cádiz de Segunda, los abonados murcianistas tendrán que pasar por taquilla. Para esa cita ante los gaditanos, el precio para los socios fue de 10 euros, por lo que para esta tercera ronda, esas tarifas podrían elevarse a los quince euros. Pero habrá que esperar a que se haga oficial por parte del club.