Las entradas para el UCAM Murcia-Real Madrid, a la venta: precios y localidades que quedan

El UCAM Murcia CB recibirá al Real Madrid en el Palacio de los Deportes el próximo 30 de diciembre a las nueve de la noche. Se trata de uno de los partidos que siempre llena las gradas del pabellón murciano y que al coincidir con las fechas navideñas, el cartel de ‘no hay billetes’ está garantizado una vez más.

El club ya ha puesto las localidades a la venta a través de la web compralaentrada.com. Ya están agotadas todas las del anillo inferior, que casi en su mayoría están ocupadas por los abonados, y solo quedan menos de treinta en las curvas a un precio de 70 euros para los adultos y de 35 para los infantiles.

El resto de butacas libres corresponden al anillo superior. En el fondo de la grada oeste los precios son de 50 euros para adultos y 25 para infantiles; y en la grada sur y norte la tarifa es de 60 y 30. En total, solo quedan unas mil entradas a la venta cuando aún faltan unos veinte días para la celebración del partido.

Ante el Joventut, otra buena entrada

Este domingo, con motivo de la visita del Joventut de Badalona, también se prevé una buena afluencia de espectadores. Las entradas también se encuentran a la venta y los precios están entre los 24 y 28 euros. Apenas quedan ya unas setecientas localidades.