ElPozo Murcia, sin confianzas ante un rival de Segunda

Después de la euforia de conquistar tierras cartageneras y seguir liderando la competición, ElPozo Murcia quiere continuar triunfando en la Copa del Rey. Los murcianos tienen una cita en El Ejido esta noche, donde buscarán seguir demostrando su regularidad y ganarse el billete para la siguiente ronda. El encuentro se podrá seguir, a partir de las 20:00 horas, por RFEF.es y la web de La Opinión.

El cuadro murciano está demostrando ser un equipo diferente a lo visto en los últimos años. Josan González ha sabido crear un bloque unido, donde todos aportan cosas esenciales, sin importar el rol que tengan sobre la pista. Tal y como comentó David Álvarez en la previa al duelo copero. «Lo que nos diferencia este año de los otros es la regularidad que estamos teniendo», explicó el pívot.

ElPozo Murcia llega a este duelo copero con una energía diferente. La victoria ante el Jimbee Cartagena, el equipo que le ha frustrado el sueño de ser campeón de liga en dos años consecutivos, uno en la final y el último en las semifinales, le ha añadido un plus de motivación. «Fue una alegría tremenda poder ganar en Cartagena, para nosotros y para la afición», mencionó David Álvarez.

Para este encuentro de Copa del Rey, ante El Ejido, equipo que es tercero en Segunda División, Josan González tendrá a todos sus efectivos disponibles, a falta de Bebe. El futbolista cordobés sigue sin recuperarse y volverá a animar a los suyos desde la grada. Aun así, el técnico murciano seguirá contando con el resto de su plantilla al 100%.

El rival de los murcianos para esta eliminatoria de la Copa del Rey, El Ejido, llega en una muy buena racha de victorias. El conjunto almeriense suma cuatro triunfos, incluida la anterior eliminatoria, donde echó al Córdoba, de Primera División. El equipo de Guillermo Martínez anda en la tercera posición de la clasificación, a tan solo tres puntos del líder, el Sala 10 Zaragoza. El buen momento de los almerienses puede meter miedo a ElPozo, que sabe que no tiene que menospreciar a un rival solo por ser de una categoría inferior. El cuadro murciano tendrá que andarse con ojo, ya que la hazaña de eliminar a un Primera División se puede repetir.