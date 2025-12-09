ElPozo Murcia se confía, pero pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey

ElPozo Murcia se confía, pero pasa de ronda en la Copa del Rey (2-5). El cuadro murciano comenzó bien el encuentro, anotando dos tantos antes del minuto diez. A partir de ahí, la cosa cambió. Se confiaron y se relajaron, y por poco lo pagan muy caro. El cuadro local, que lo intentó por activa y por pasiva, consiguió ponerse a un solo gol de distancia a falta de pocos minutos para el final. ElPozo volvió a activarse y logró sentenciar con dos dianas más. Josan González pudo respirar tranquilo y ya mira a la siguiente eliminatoria de cuartos de final.

La Copa del Rey es un objetivo real para ElPozo Murcia, que llegaba al Pabellón Municipal de El Ejido con el objetivo de seguir avanzando en la competición. Parece que los demonios del pasado curso, cuando cayó eliminado ante el Betis, de Segunda División, habían desaparecido por completo.

El encuentro no podía empezar de otra manera que con gol del cuadro de Josan González. Los murcianos saltaron como un tiro al parqué, y en el minuto 2, Ligeiro estrenó el marcador con un golazo. No les bastaba con arrancar por delante en el luminoso, que 120 segundos más tarde, Ricardo Mayor ampliaría la renta de los suyos. Lo hizo con algo de fortuna, ya que su remate de volea salió a los pies del meta, pero se le acabó colando.

Tras ese segundo tanto, ElPozo Murcia pensó que ya no había más que rascar. Se relajó y fue El Ejido quien lo aprovechó. Los locales comenzaron a crear oportunidades, estrellando el esférico en la madera. Edu Sousa fue clave para que ninguna de esas acciones acabase en gol. Pero, como esto es fútbol sala, el que peor estaba jugando fue el que acabó encontrando oro. Ligiero, con una jugada individual por la banda izquierda, fusiló el arco almeriense poniendo el 0-3 segundos antes del descanso.

El segundo tiempo fue una odisea. Nada más comenzar los segundos 20 minutos, El Ejido consiguió su tan ansiado gol. Rufino batió a Edu Sousa con algo de fortuna, ya que, en el choque, consiguió hacerse con el esférico y definió solo. Los locales pusieron la primera piedra del partido, aunque aún estaban muy lejos.

ElPozo Murcia no estaba siendo capaz de anotar el cuarto tanto. Ligeiro estrelló un balón en el poste. El que sí consiguió encontrar puerta fue El Ejido. Dela recibió un pase filtrado y, delante de Edu Sousa, definió a la perfección para batir al luso. Lo que al comienzo del primer tiempo se veía muy lejos, a falta de seis minutos, El Ejido estaba a un solo gol de forzar la prórroga.

Al final, ElPozo Murcia consiguió anotar dos tantos en los últimos segundos y evitar un susto. Los murcianos consiguieron su pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey tras un partido en el que vieron cómo El Ejido se puso a un solo tanto de distancia en el tramo final.