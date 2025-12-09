Un derbi bajo fuertes medidas de seguridad

El FC Cartagena-Real Murcia fue declarado de alto riesgo por el Ministerio del Interior. Por ello, ante la masiva presencia de aficionados de uno y otro equipo, se extremaron las medidas de seguridad en las horas previas al encuentro y tras el mismo, organizando una salida controlada de los seguidores del Real Murcia ubicados en el fondo norte, que tuvieron que esperar hasta que se desalojaran el resto de las gradas.

El único incidente reseñable fue que un aficionado fue detenido y expulsado del estadio por lanzar objetos al campo. Además, antes del encuentro, cuando los autobuses con los seguidores murcianistas llegaron a la explanada del Cartagonova, se vivió un cruce insultos, ya que una valla impidió que se llegaran a encontrar. La policía tuvo que cargar contra varios seguidores, a los que identificaron, puesto que también hubo un ligero lanzamiento de objetos.

Desde primeras horas de la mañana, el despliegue policial en toda Cartagena se dejó notar. Se vivieron imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad cacheando a algunos aficionados al sospechar que portaban algún objeto contundente.

El parque de Los Juncos se convirtió en un punto de encuentro para un grupo de jóvenes seguidores del Real Murcia. La policía ya estaba en alerta por una convocatoria lanzada desde la cuenta en la red social X de Grada Murcianista (@murcianistas). Llamó la atención en la convocatoria que el título fuera ‘Invasión a Cartagena’ y se emplazara a los seguidores del Real Murcia a estar hoy, a partir de las 12:30 horas, en la zona, que está a poco más de quinientos metros del estadio, para después realizar «el corteo todos juntos hacia la pocilga», en alusión al Cartagonova. El mensaje acababa diciendo que «demostraremos otra vez que somos los Reyes de la Región». Alrededor de una veintena de seguidores del Murcia, todos ellos jóvenes, congregaron en la zona, donde la Policía Nacional montó un despliegue con varias furgonetas. Cualquier persona o grupo era controlada por los agentes de policía, identificada y cacheada. La Policía Nacional acordonados a los murcianistas, sin dejarles abandonar el parque más que de uno en uno y no en grupo.