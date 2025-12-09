DIRECTO | El Real Murcia busca rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro participantes de la Supercopa de España, entran este martes por primera vez en la Copa del Rey Mapfre 2025-26 en el sorteo de los dieciseisavos de final de la competición, que se celebra en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a partir de las 13.00 horas (Teledeporte y Movistar Plus+). Y en el mismo también está el Real Murcia, que se medirá a un equipo de Primera División.

Los azulgranas, vigentes campeones, y los blancos, finalistas de la pasada edición, así como los dos equipos rojiblancos, se unen los 28 equipos que la semana pasada superaron la segunda eliminatoria. Todos conocerán este martes a sus rivales para una eliminatoria que se resolverá entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre.

Seis bombos

En total, los equipos quedarán distribuidos en seis bombos. El Ourense CF, que el miércoles eliminó al Girona FC -el segundo Primera al que deja fuera en esta edición tras el Real Oviedo- y que es el único representante de Copa Federación, será el primero en conocer a su rival, que será uno de los cuatro participantes en la Supercopa de España en O Couto.

Posteriormente, conocerá a su adversario el Atlético Baleares, de Segunda Federación y que se 'cargó' al RCD Espanyol, que se enfrentará a uno de los tres representantes supercoperos que quedarán. Los dos equipos restantes quedarán emparejados con dos equipos de Primera Federación.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera Federación frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.

Bombos del sorteo de Copa del Rey

Copa Federación: Ourense CF.

Segunda Federación: Atlético Baleares.

Primera Federación: CD Guadalajara, Real Murcia, CF Talavera y CD Eldense.

Segunda división: SD Huesca, Real Sporting de Gijón, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Eibar, RC Deportivo, Albacete Balompié, Real Racing Club de Santander, Burgos CF y Granada CF.

Primera división: Deportivo Alavés, CA Osasuna, RCD Mallorca, Gefate CF, Real Sociedad, Levante UD, Elche CF, Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo, Villarreal CF, Rayo Vallecano, Sevilla FC y Valencia CF.

Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.