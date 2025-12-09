Alberto González: "Héctor se lo merece, es un chico muy trabajador"

Alberto González analizó en zona mixta a esta redacción una victoria que vuelve a reafirmar el crecimiento del conjunto grana. Para el central, la clave estuvo en «trabajar y sufrir como un equipo» en un partido «complicado, con muchas situaciones diferentes», típico de un derbi donde cada detalle pesa.

Alberto explicó que el plan del Murcia pasaba por «intentar dominar desde tener el balón y ser verticales», algo que el equipo logró en el arranque, siendo «mandón» incluso en un ambiente exigente. Tras el gol, reconoció, el guion se alteró: «Es cierto que el partido cambia, nos hundimos más y nos cuesta tener el balón, pero en ese bloque bajo nos hemos sentido cómodos».

Sobre la segunda parte, en la que el Cartagena se volcó en busca del empate, el central destacó la serenidad mostrada por los granas: «Para todo el tiempo que hemos pasado en bloque bajo no hemos sufrido apenas». Señaló también la importancia del guardameta Gazzaniga, «muy importante, ha salido a muchos balones y nos da mucha tranquilidad». Aunque el Murcia pudo sentenciar a la contra, el defensa se mostró «contentísimo por el resultado».

Alberto González tuvo palabras especiales para su compañero de zaga y autor del gol, Héctor: «Se lo merece. Es un chaval tímido, siempre trabajando. Le hemos dicho que disfrute este momento porque nunca sabes cuándo va a volver a pasar». Destacó su talento, su predisposición al trabajo y la madurez mostrada pese a su juventud: «Le ha tocado entrar en una situación complicada y lo está haciendo bien», concluyó.